Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп договорились о встрече делегаций в Саудовской Аравии для обсуждения технических деталей частичного перемирия, предусматривающего отказ от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

По итогам телефонного разговора 19 марта Зеленский заявил, что Украина поддержала прекращение ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры. «Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить», — подчеркнул он.

«Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская группы готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов на пути к миру», — отметил украинский президент.

Он также указал, что советники и представители Украины и США на следующих встречах «могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности».

Несмотря на мирные переговоры, Белый дом подтвердил, что США продолжат обмен разведывательной информацией с Украиной, хотя Кремль выступает против этого. «Обмен разведывательной информацией с точки зрения обороны Украины будет продолжаться», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

Накануне Кремль после разговора Путина с Трампом указал, что «ключевым условием для недопущения эскалации» войны должны стать «полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву». Тогда же стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина, поддержав лишь взаимный отказ от атак на энергетические объекты.

Кроме того, Трамп пообещал Зеленскому сотрудничать в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. По информации Белого дома, во время разговора Зеленский попросил дополнительную систему ПВО для защиты гражданского населения. «Президент Трамп согласился сотрудничать с ним, чтобы найти то, что доступно, в частности в Европе», — заявили в американской администрации.

Лидеры также согласились, что «Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы достичь реального прекращения войны», и что под руководством Трампа «можно достичь длительного мира».

Ранее Трамп охарактеризовал разговор с Зеленским как «очень хороший» и добавил, что значительная часть беседы была посвящена его предыдущему разговору с Путиным «с целью согласования запросов и потребностей России и Украины».