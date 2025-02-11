ТУРЦИЯ
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Турция соболезнует Гватемале
Турция выразила соболезнования Гватемале в связи с гибелью 51 человека в результате падения автобуса с моста в Гватемала-Сити
Турция соболезнует Гватемале
МИД Турции / AA Archive
11 февраля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования Гватемале после крупной аварии, в которой погибли десятки человек. В заявлении, опубликованном в соцсети X, говорится: «Мы глубоко опечалены автобусной аварией в Гватемала-Сити, выражаем соболезнования семьям погибших и народу Гватемалы».

Трагедия произошла, когда пассажирский автобус, следовавший из города Сан-Агустин-Акасагуастлан, упал с моста Белиз в столице и сорвался в ущелье. По словам представителя местной пожарной службы Хосе Сантизо, спасатели извлекли тела 51 погибшего. Работы на месте происшествия продолжаются.

СМИ сообщают, что на момент аварии в автобусе находились около 75 пассажиров. Кадры, опубликованные в соцсетях, демонстрируют полностью разрушенный автобус.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трехдневный национальный траур.

«Трагедия на мосту Белиз — это национальное горе, которое вызывает у меня глубокую скорбь», — заявил он.

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