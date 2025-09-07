ПОЛИТИКА
Где встретятся Трамп и Си?
Президент США Дональд Трамп готовится к визиту в Южную Корею на саммит АТЭС, где может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном
Белый дом обсуждает возможную встречу Трампа с Си Цзиньпином на АТЭС / AP
7 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп и его ближайшие советники тайно готовятся к поездке в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 31 октября – 1 ноября. Об этом сообщили CNN три чиновника Белого дома.

По их словам, визит рассматривается как возможность для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Проведение встречи обсуждается, но окончательных договоренностей пока нет.

Помимо этого, Трамп может использовать саммит для контактов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Ранее президент подтвердил готовность к такому диалогу.

«Мы с нетерпением ждем этой встречи, и мы наладим отношения», — отметил он.

Чиновники Белого дома сообщили, что визит будет сосредоточен на вопросах экономического сотрудничества и привлечении инвестиций в США. По их словам, также планируется обсуждение оборонных тем и взаимодействия в сфере гражданской ядерной энергетики.

Ранее в Пекине прошел военный парад, на котором председатель КНР Си Цзиньпин принимал Ким Чен Ына, президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендру Моди. На параде впервые продемонстрировали ядерную триаду Китая.

Трамп резко раскритиковал встречу, заявив о «заговоре» против США. Позднее он обвинил Китай в том, что из-за него Вашингтон «потерял Россию и Индию». При этом президент подчеркнул, что сохраняет «очень хорошие» личные отношения с каждым из лидеров.

Возможная встреча Трампа и Си пройдет на фоне торговых переговоров. В апреле США ввели 145% тариф на китайские товары, Пекин ответил 125% пошлинами. Позднее стороны договорились приостановить действие этих мер до 9 ноября.

