Президент США Дональд Трамп и его ближайшие советники тайно готовятся к поездке в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 31 октября – 1 ноября. Об этом сообщили CNN три чиновника Белого дома.

По их словам, визит рассматривается как возможность для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Проведение встречи обсуждается, но окончательных договоренностей пока нет.

Помимо этого, Трамп может использовать саммит для контактов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Ранее президент подтвердил готовность к такому диалогу.

«Мы с нетерпением ждем этой встречи, и мы наладим отношения», — отметил он.