Соединенные Штаты могут потерять лидерство в науке и технологиях из-за политики администрации президента Дональда Трампа. Об этом пишет журнал Foreign Affairs. По мнению авторов статьи, сокращение бюджетов, иммиграционные барьеры и атаки на университеты подрывают научную основу страны и провоцируют массовую утечку мозгов.

Как отмечает издание, администрация Трампа урезает федеральное финансирование научных исследований в университетах, которое является важнейшим источником инноваций как для промышленности, так и для армии. При этом никаких компенсирующих механизмов для восполнения дефицита предложено не было.

Многие ключевые технологии последних десятилетий — от интернета и искусственного интеллекта до методов редактирования генома — родились в университетских лабораториях США. Но доля госфинансирования в академических исследованиях снижается. Если в 2012 году она составляла 61%, то к 2021 году — уже 55%. В то же время доля собственных средств университетов выросла лишь с 21% до 25%, и они не в состоянии компенсировать потери.

Бюджет на 2026 год, предложенный Трампом, предусматривает сокращение финансирования Национального научного фонда почти на 57%, а Национального института здравоохранения — на 40%. Уже сейчас фонд вынужден урезать число аспирантских стипендий вдвое.

Дополнительную тревогу вызывают инициативы обложить налогами доход университетов с целевых фондов и лишить их налоговых льгот. Это еще сильнее ограничит возможности академических учреждений.

В условиях политического давления и ограничений США становятся все менее привлекательными для студентов и исследователей. В опросе Nature три четверти респондентов заявили, что рассматривают возможность уехать. Европейские и китайские университеты уже принимают десятки заявок от американских ученых. На фоне угроз депортации и отмены студенческих виз в США стало сложнее привлекать иностранных студентов — а именно они получают большую часть докторских степеней в науке, инженерии, математике и ИТ.

Закон о чипах и науке, принятый в 2022 году, предусматривал масштабные инвестиции в НИОКР. Но, как отмечает FA, Конгресс не выделил обещанное финансирование. Вместо удвоения бюджета, он был урезан.

В то же время Китай, напротив, увеличивает вложения в науку на 10% и делает университеты опорой своей технологической независимости. С 1998 года число вузов в стране утроилось. Китай впервые обогнал США по количеству научных публикаций еще в 2016 году, а в 2024 году восемь из десяти ведущих научных учреждений по версии Nature Index оказались китайскими.

По данным WIPO, в 2022 году США все еще лидировали по объему инвестиций в НИОКР (€500 млрд), за ними следовали Китай (€222 млрд) и ЕС (€219 млрд). Однако, несмотря на численные показатели, качество и стабильность научной среды в США ставится под вопрос.

Как пишет Financial Times, американские ученые уже начали покидать страну. В частности, философ Йельского университета Джейсон Стэнли, а также историки Тимоти Снайдер и Марси Шор, решили перебраться в Университет Торонто. Опрос среди почти 300 постдоков показал: 78% считают свое положение неустойчивым или сталкиваются с задержками в исследованиях.

По словам Джоанн Падрон Карни из Американской ассоциации содействия развитию науки, страны вроде Китая, Франции и Великобритании уже активно переманивают американских ученых. Кембридж и другие ведущие университеты Европы предлагают им условия, которых теперь нет в США.

FA подчеркивает: США не стали лидерами в науке потому, что их граждане умнее, а потому, что государство создало лучшую в мире систему поддержки науки. Теперь же она может быть разрушена изнутри.