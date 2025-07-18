ПОЛИТИКА
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В Европе признали, что жили в роскоши за счет США
Канцлер Германии пообещал нарастить военные расходы и признал, что армия ФРГ пока не готова к угрозам
В Европе признали, что жили в роскоши за счет США
/ AP
18 июля 2025 г.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью BBC, что Европа долгое время была «безбилетником» в сфере обороны, полагаясь на военную защиту США. «Мы знаем, что должны делать больше сами и действительно в прошлом были безбилетниками. Теперь от нас требуют большего — и мы делаем больше», — сказал он.

Мерц признал правоту критики со стороны американского президента Дональда Трампа, который настаивает на росте оборонных расходов стран НАТО. По итогам июньского саммита альянса, участники согласовали цель — тратить 5% ВВП на оборону, из которых 3,5% должны идти на «жесткую силу» — оружие, армию и технику.

Берлин обязался достичь этой планки к 2029 году, что предполагает масштабную реформу Конституции ФРГ и резкий рост заимствований. Мерц назвал это «самым амбициозным перевооружением Германии с конца холодной войны».

С момента вступления в должность в мае он уже трижды встречался с Трампом и сообщил, что они общаются по телефону еженедельно. По его словам, их объединяет цель «как можно скорее закончить войну в Украине».

Однако Мерц не отрекся от своих слов, сказанных после выборов: Трамп, по его мнению, «в значительной степени равнодушен к судьбе Европы» и не так последователен в своих обязательствах, как прежние американские президенты. «Мы не сильны настолько, насколько нужно, наша армия пока недостаточно мощная — именно поэтому мы инвестируем в нее», — отметил он.

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