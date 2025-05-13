Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция является «надежным и эффективным союзником» Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в соцсетях по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли в Анкаре.

Встреча состоялась накануне неформальной встречи глав МИД стран НАТО, которая пройдет 14–15 мая в Анталье.

По словам Рютте, стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО в Гааге, запланированному на июнь, а также ситуацию в Украине. Генсек заявил, что в конфликте «появилась реальная возможность для достижения мира».

На встрече Эрдоган подчеркнул, что Турция ожидает от своих союзников сотрудничества в борьбе с терроризмом. Президент также заявил, что Анкара, несмотря на внутренние и внешние вызовы, продолжит делать все возможное для сохранения могущества НАТО.

В доказательство приверженности Турции Североатлантическому альянсу Эрдоган сообщил, что страна вновь возьмет на себя командование Силами НАТО в Косово.

Отдельное внимание на переговорах было уделено ситуации в Украине. Эрдоган отметил, что Турция усиливает свои усилия для достижения прочного и справедливого мира: «Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего перемирия и сохраняет позицию, что НАТО не должно становиться частью этой войны. Нельзя упускать возможность мира».