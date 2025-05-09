Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила военную разведывательную сеть, связанную с Венгрией — страной-членом ЕС и НАТО. Это первый подобный случай в истории независимой Украины, когда официально зафиксирована шпионская деятельность западного союзника, уточняет Reuters.

По данным СБУ, задержаны двое подозреваемых. Один из них — 40-летний экс-военный из Береговского района Закарпатья, завербованный в 2021 году. По информации следствия, он собирал координаты украинских ПВО, следил за перемещением войск, интересовался черным рынком оружия и пытался расширить агентурную сеть. В 2024 году он выехал в Венгрию под предлогом лечения отца, где получил деньги и зашифрованный телефон от офицера венгерской разведки. С тех пор он передавал сведения о передвижениях и потерях ВСУ.

Второй задержанный — бывшая военнослужащая, которая, по версии СБУ, передавала иностранной разведке информацию о воздушных средствах и системе обороны своего бывшего подразделения.

СБУ также сообщила, что сеть интересовалась настроениями местного населения — для оценки реакции в случае венгерского вмешательства. Изъяты телефоны и доказательства, подтверждающие связь с разведкой. Подозреваемым грозит пожизненное заключение по статье о госизмене.

Хотя Будапешт пока молчит, инцидент усугубляет и без того напряженные отношения. Киев давно обвиняет премьер-министра Виктора Орбана в подыгрывании Кремлю, блокировании помощи Украине и раздаче венгерских паспортов украинским гражданам. В Будапеште эти обвинения отвергают, указывая, что проводят политику в интересах Венгрии, а блокировку пакетов помощи Украине связывают с необходимостью думать о европейском будущем, а не украинском.

Инцидент с венгерскими шпионами, а также визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на 9 мая подрывают и без того хрупкое единство НАТО, усиливая тревогу не только в Киеве, но и в Брюсселе.



