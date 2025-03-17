ТУРЦИЯ
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Процесс возвращения сирийцев ускоряется
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил, что за последние три месяца в Сирию добровольно и безопасно вернулись 145 639 человек
Процесс возвращения сирийцев ускоряется
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз / AA
17 марта 2025 г.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил, что, согласно данным Управления по делам миграции, количество сирийцев, которые добровольно и безопасно вернулись в свою страну, составило 145 639 человек в период с 9 декабря 2024 года по 16 марта 2025 года. Общее количество лиц, вернувшихся в свою страну с 2017 по 2025 год, достигло 885 642.

Йылмаз подчеркнул, что данные о миграции являются динамичными и могут изменяться ежедневно.

«В своем выступлении вчера я указал, что на 6 марта общее количество возвращений составило 873 тыс. человек. Согласно данным Управления по делам миграции, количество сирийцев, которые добровольно и безопасно вернулись, составило 145 639 человек в период с 9 декабря 2024 года по 16 марта 2025 года, а общая цифра возвращений с 2017 по 2025 год составляет 885 642 человека», — пояснил он в соцсети.

Он отметил, что на первом этапе возвращение происходило в безопасные зоны, созданные в рамках трансграничных операций, а затем процесс ускорился после свержения диктаторского режима.

В связи с процессом восстановления в Сирии, улучшением условий безопасности, базовых услуг и экономической ситуации ожидается, что темпы возвращения продолжат расти.

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