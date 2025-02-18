ПОЛИТИКА
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Европа организует альтернативные переговоры
Франция инициировала вторую встречу по безопасности Европы и Украины, которая состоится 19 февраля. В ней примут участие страны, не приглашенные на первую конференцию
Европа организует альтернативные переговоры
Франция инициировала вторую встречу по безопасности Европы и Украины / Reuters
18 февраля 2025 г.

Франция объявила о проведении второй встречи по безопасности Европы и Украины, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Переговоры пройдут 19 февраля. Среди участников будут страны, которых не позвали на первую встречу.

По данным агентства, приглашены Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция, Бельгия, страны Балтии, а также Норвегия и Канада, которые входят в НАТО, но не являются членами ЕС. Часть участников присоединится к обсуждению по видеосвязи.

Первая встреча по европейской безопасности состоялась в Париже 17 февраля. Ее срочно организовали после сообщений о переговорах США и России.

Переговоры России и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавили Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Стороны обсудили завершение российско-украинской войны и подготовку возможной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Киев на переговорах не присутствовал.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Киев о переговорах не уведомляли.

«Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для нас неожиданностью — мы узнали о них из СМИ», — заявил Зеленский.

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