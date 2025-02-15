ПОЛИТИКА
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Войска в обмен на ресурсы?
Соглашение, предложенное США Украине, предусматривало не только передачу Вашингтону половины редкоземельных металлов, но и возможность ввода американских войск для защиты добычи
Войска в обмен на ресурсы?
Переговоры между Украиной и США / AP
15 февраля 2025 г.

Соглашение, предложенное Вашингтоном Киеву, включало пункт о возможном вводе американских войск в Украину для обеспечения безопасности добычи редкоземельных металлов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в правительстве США.

По данным телеканала, документ предполагал, что Соединенные Штаты получат 50% всех украинских запасов редкоземельных металлов. Проект соглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому передал министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев 12 февраля.

14 февраля журналист The Washington Post Джош Рогин сообщил, что Зеленский «вежливо отказался» подписывать договор. Источники Reuters утверждают, что Украина подготовила свой вариант соглашения и передала его американской стороне.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина должна расплатиться за американскую помощь своими природными ресурсами. Он также подчеркивал, что США должны получить доступ к ископаемым Киева независимо от итогов возможного мирного соглашения с Россией.

На фоне этих заявлений газета The Wall Street Journal опубликовала интервью вице-президента США Джея Ди Вэнса, где он допустил возможность отправки американских войск в Украину, если Владимир Путин не согласится на мирное урегулирование.

Однако позже Вэнс заявил, что его слова исказили, и добавил, что «эта война идет между Россией и Украиной» и не должна угрожать американским военным.

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