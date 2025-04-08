Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме сделал ряд примечательных заявлений о Турции и ее роли в Сирии.

Трамп подчеркнул, что у него отличные отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и отметил важность роли Турции в сирийском конфликте.

«У меня очень хорошие отношения с человеком по имени Эрдоган. Я знаю, что пресса злится на меня за то, что я люблю Эрдогана, но я люблю его, и он любит меня, и у нас никогда не было проблем», — заявил президент США.

Говоря о действиях Турции в Сирии, Трамп выразил свое восхищение турецким лидером: «Эрдоган очень сильный и умный человек. Он сделал в Сирии то, что никто другой не смог сделать. Надо отдать ему должное».

В ответ на замечания Нетаньяху о «проблемах с Турцией в Сирии» американский лидер выразил уверенность в возможности их разрешения: «Я думаю, что смогу решить любые проблемы, которые у вас есть с Турцией (по сирийскому вопросу). Пока вы разумны; и мы, и вы должны быть разумными в этом вопросе».

«У меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером, и я думаю, что мы можем решить эту проблему. Я не думаю, что сейчас это будет проблемой», — добавил Трамп.