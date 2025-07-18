Ситуация в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии вновь резко обострилась. Несмотря на объявленное накануне перемирие между сирийской армией и местными группировками, в регионе начались новые столкновения.

Местные вооруженные формирования друзов начали насильственное изгнание бедуинских арабских семей. По имеющимся данным, есть убитые и раненые. К вечеру обострение переросло в полномасштабные вооруженные бои.

В ответ отряды бедуинов вступили в бой и восстановили контроль над рядом населенных пунктов на западе провинции. Под их контроль вновь перешли деревни Мезреа, Тайра, Сама Ханидат, Сама, Эльдор, Таара, Деврийе и Караса.

На этом фоне Израиль вновь начал агрессивные действия против Сирии. В течение дня израильские беспилотники проводили разведку над сирийской территорией. Позже ВВС Израиля нанесли удар по деревне Мезраа, перешедшей под контроль бедуинов.

Ранее, 16 июля, израильская авиация атаковала ряд объектов в Дамаске, включая президентский дворец, здание Генерального штаба и Министерство обороны. В тот же день удары были нанесены и по провинции Дераа.

По заявлениям израильских властей, атаки направлены на поддержку друзов, которым Тель-Авив пообещал военную и политическую помощь. Израиль называет своей целью недопущение интеграции друзской общины с центральными сирийскими властями.

Сирийские силы безопасности начали развертывание новых контрольно-пропускных пунктов на трассе Дераа — Эс-Сувейда. Это попытка сдержать дальнейшую эскалацию.

По предварительным оценкам, с начала конфликта 13 июля Эс-Сувейду покинула треть бедуинского населения. После заключения перемирия между правительством Сирии и вооруженными формированиями друзов, многие бедуины начали массово покидать регион, опасаясь актов мести и насильственного изгнания со стороны друзских отрядов. Основные потоки направились в сторону провинций Дераа и Кунейтра.

По имеющимся данным, в результате боев между бедуинами, друзами и сирийской армией, а также ударов Израиля, погибли сотни человек. Точное число жертв пока не установлено.