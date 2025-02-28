Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что отправка 30 тыс. миротворцев от Запада не решит проблему безопасности Украины.

«Западные миротворцы будут просто статистами», — сказал он, комментируя инициативу Великобритании и Франции по размещению миротворческого контингента.

Костенко сомневается, что кто-либо решится отправить военных на линию соприкосновения.

«Если будет перемирие, если будет мир, если нам предоставят серьезные гарантии безопасности, тогда можно будет говорить об этом. Но где будут эти миротворцы? Они будут между нами, или они будут позади, между Россией и Украиной? Я не знаю страну, которая бы их туда отправила», — подчеркнул он.

По мнению депутата, такой формат участия Запада не изменит ситуацию.

«Мы видим, что во многих конфликтах миротворцы участвовали, но не после Второй мировой войны. Это совсем другой конфликт, другие масштабы. И точно это не 30 тыс. миротворцев. Это будут просто статисты, которые первыми убегут в случае нового обострения», — заявил Костенко.

Он также выразил сомнение в том, что война завершится в 2025 году. По его словам, перемирие возможно, но без реальных гарантий безопасности Россия не откажется от своих целей.

«Может ли быть какое-то перемирие? Оно может быть. Но будет ли это конец войны? Точно нет», — добавил депутат.