Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по порту Латакия на северо-западе Сирии.

Налет произошел около 04:00 утра. Под обстрел попали объекты 110-й бригады морских сил Сирии.

Сирийское государственное агентство пока не прокомментировало случившееся. Однако местные источники сообщают о погибших и пострадавших в результате удара.

Ранее в Дамаске заявили, что своими действиями Израиль нарушает суверенитет Сирии и нормы международного права. Власти призвали международное сообщество вмешаться и начать расследование происходящего.

Сирийцев призвали защищать свои земли и противостоять попыткам насильственного перемещения. В заявлении МИД говорится, что атаки не сломят волю народа, и сопротивление будет продолжаться.

8 декабря израильские подразделения захватили буферную зону у Голанских высот, которую Израиль оккупирует с 1967 года. Армия расширила контроль за ее пределы и приблизилась на расстояние около 20 км к Дамаску.

Границы буферной и демилитаризованной зон были определены соглашением о разъединении сил между Израилем и Сирией в 1974 году. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что оккупация юга Сирии станет постоянной и потребовал демилитаризации региона, что в Дамаске расценивают как прямое нарушение суверенитета.