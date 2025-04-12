Британская газета The Times сообщила 11 апреля, что специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог предложил план прекращения огня, предусматривающий создание нескольких зон контроля на украинской территории.

По его словам, структура могла бы напоминать послевоенный Берлин, где существовали российская, американская, французская и британская зоны.

Согласно плану Келлога, озвученному в интервью The Times, британские и французские войска в составе «сил обеспечения» заняли бы западную часть Украины. Российская армия осталась бы на оккупированных восточных территориях. Между ними предлагалось создать демилитаризованную зону шириной 30 км вдоль линии соприкосновения.

Келлог подчеркнул, что силы Великобритании и Франции к западу от Днепра «не будут провокационными» для Москвы. Он также добавил, что Украина — «достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, обеспечивающих режим прекращения огня».

По информации The Times, предложение Келлога предполагает фактическое признание контроля России над занятыми территориями. При этом сам Келлог в интервью допустил, что президент РФ Владимир Путин может отказать в принятии такой схемы.

После публикации статьи Кит Келлог заявил в социальной сети X, что его слова были искажены. Он пояснил, что говорил о «зонах ответственности союзных сил» для стабилизации ситуации после прекращения огня, и не имел в виду раздел Украины.

На этом фоне агентство Reuters сообщило, что Москва требует в рамках переговоров с США признания российского контроля над четырьмя украинскими регионами. По данным издания, позицию Кремля Дональду Трампу передал Стив Уиткофф, спецпосланник президента США, после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне.

Келлог был назначен спецпосланником по Украине и России вскоре после избрания Трампа в ноябре 2024 года. Однако в марте 2025-го телеканал NBC News сообщил, что генерал в отставке был отстранен от переговоров по мирному соглашению — как утверждается, на фоне разногласий с позицией Москвы.