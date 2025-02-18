Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару с официальным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На фоне дипломатических инициатив, направленных на прекращение войны, главы государств провели закрытые переговоры в Президентском комплексе.

Зеленского встретили торжественной церемонией, после чего начались переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Встреча прошла при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, министра обороны Яшара Гюлера, главы Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна и советника по внешней политике и безопасности Акифа Чагатая Кылыча.

После основной части переговоров Эрдоган и Зеленский перешли к рабочему ужину, который также прошел за закрытыми дверями.

Ожидается, что по итогам встречи лидеры выступят с совместной пресс-конференцией, где затронут ключевые вопросы, включая ход войны и перспективы мирных инициатив.