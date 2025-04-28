ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган: Газа – свидетель эпического сопротивления
Турецкий лидер назвал происходящее в Газе «самой жестокой резней столетия» и напомнил о праве палестинцев на Газу, Восточный Иерусалим и Западный берег
Президент Эрдоган: Газа – свидетель эпического сопротивления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
28 апреля 2025 г.

Должно быть уже очевидно, что, проливая больше крови, убивая больше детей и обрекая людей на голод, жажду и отсутствие лекарств, невозможно достичь никакой конструктивной цели в Газе. С подобным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, где главной темой стала катастрофическая ситуация в Газе и поддержка палестинского народа.

«Последние 18 месяцев Газа стала свидетелем не только самой жестокой резни последнего столетия, но и эпического сопротивления, которое станет гордостью всего человечества», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, сторонам следует «не упускать открывающиеся возможности для стабилизации региона».

Глава государства жестко ответил критикам турецкой позиции по Газе. «Не стоит и медного гроша критика нашей палестинской политики от тех, кто недавно не стеснялся навешивать ярлык «терроризма» на сопротивление палестинского народа», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что борьба палестинцев, особенно жителей Газы, слишком чиста, чтобы быть использованной в коррупционных обвинениях. По его словам, Газа принадлежит палестинскому народу так же, как Восточный Иерусалим и Западный берег.

Касаясь внутренних вопросов, турецкий лидер выразил серьезную обеспокоенность демографической ситуацией в стране, назвав падение рождаемости «проблемой национального выживания».

Говоря о международных отношениях, Эрдоган выразил надежду на деэскалацию конфликта между Индией и Пакистаном, а также выразил соболезнования в связи с трагедией в Иране.

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