Государственный департамент США свернул программу USAID по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, в которую Вашингтон вложил сотни миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источники в миссии USAID по Украине.

Один из сотрудников агентства заявил, что это решение «существенно подорвет возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нам наплевать на Украину и наши прошлые инвестиции».

Кроме того, USAID значительно сокращает свое присутствие в Украине. Из 64 сотрудников в стране останутся только восемь.

Госдепартамент отказался комментировать ситуацию.

Дональд Трамп в первый же день после инаугурации заморозил всю помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, что стало одним из первых шагов его новой администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 28 февраля для подписания соглашения по редкоземельным металлам.

Однако во время встречи с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение не было подписано.

Позже стало известно, что администрация США обсуждает вариант полного прекращения военной помощи Украине.

Если решение о прекращении помощи будет принято, оно затронет поставки радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.