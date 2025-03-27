ПОЛИТИКА
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Генсек НАТО пригрозил России «сокрушительным ответом»
Генсек Рютте во время визита в Варшаву предупредил о «сокрушительной» реакции в случае нападения России на Польшу. Его слова прозвучали на фоне растущих в Европе страхов
Генсек НАТО пригрозил России «сокрушительным ответом»
Анджей Дуда и Марк Рютте / Reuters
27 марта 2025 г.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с «сокрушительным ответом» в случае возможного нападения на Польшу или любое другое государство-член альянса.

«Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или на любого другого члена альянса, он столкнется со всей силой этого жестокого альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно Владимиру Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас», — заявил Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в ходе визита в Варшаву.

Глава НАТО подчеркнул, что «трансатлантическое партнерство остается основой альянса, и это не изменится», и призвал страны блока наращивать вооружения, заявив, что в современном мире «очень важно увеличивать расходы на оборону».

Генсек отметил, что расходы Польши на оборону в 2025 году составляют 4,7% ВВП, что является самым высоким показателем среди союзников по НАТО, и призвал других членов альянса следовать примеру Варшавы. По словам Рютте, Россия продолжает «представлять угрозу» безопасности Европы.

В европейских столицах нарастает тревога о возможности нападения России на одну из восточных стран НАТО. Эти опасения усилились после переизбрания Дональда Трампа президентом США. Европейская пресса регулярно публикует материалы о сценариях нападения России на страны альянса.

В рамках подготовки к возможной угрозе европейские страны отрабатывают сценарии отражения российского нападения и рассматривают вопрос о возвращении воинского призыва.

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