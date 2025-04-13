Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что продолжаются подготовительные работы ко встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, место и дата встречи пока не определены: «Решение о том, пройдет ли встреча в Турции или в США, еще не принято».

Фидан выступил на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума, где также заявил, что прорабатывается возможность визита Эрдогана в Сирию: «Есть намерение, но пока идут обсуждения по условиям, времени и формату».

Коснувшись ситуации в Газе, министр подчеркнул: «Во всем мире растет возмущение действиями Израиля, которые многие уже открыто называют геноцидом. Это подтверждает правоту слов нашего президента: «Мир больше пяти». Фидан добавил, что единственная страна, способная реально повлиять на Израиль, — это США, и Анкара ожидает от Вашингтона конкретных шагов к устойчивому миру.

Говоря об усилиях по урегулированию российско-украинской войны, глава турецкой дипломатии отметил, что Турция обладает уникальной возможностью поддерживать диалог с обеими сторонами: «Если они захотят встретиться у нас, двери Турции всегда открыты».

Форум в Анталье, по словам министра, в этом году собрал более 6 тыс. участников из 155 стран, включая 21 главу государств и правительств и 64 министра.