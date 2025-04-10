11 апреля в Анталье состоится заседание Комитета министров Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств по Газе. Встречу возглавит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Основная тема — «двугосударственное решение и устойчивый мир на Ближнем Востоке».

Мероприятие пройдет накануне Анталийского дипломатического форума и станет первым заседанием комитета в Турции. Ожидается участие глав МИД Бахрейна, Индонезии, Палестины, Катара, Египта, Саудовской Аравии и Иордании, а также представителей ОИС, ЛАГ, ОАЭ, Нигерии, Ирландии, Испании, Норвегии, Словении, Китая, России и ЕС.

По информации источников, Фидан подчеркнет ухудшение гуманитарной ситуации после срыва перемирия в Газе, рост давления на Западный берег и Иерусалим, а также ослабление перспективы мирного урегулирования. Он призовёт к постоянному прекращению огня, освобождению заложников и допуску гуманитарной помощи.

Анкара заявит о безусловной поддержке немедленного перемирия и прекращения разрушений в Газе, сдерживания экспансии Израиля и решения «о двух государствах».

Комитет был создан на саммите ОИС и ЛАГ в Эр-Рияде в ноябре 2023 года. Последнее его заседание прошло в Каире 23 марта.