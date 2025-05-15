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ГАЗА

Газа

Британия отказалась признавать геноцид в Газе
Лондон продолжит поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю, несмотря на израильскую агрессию против палестинцев
Британия отказалась признавать геноцид в Газе
Бомбардировка Европейской больницы в Хан-Юнусе
Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что израильская авиация нанесла серию ударов по Европейской больнице в Хан-Юнусе и прилегающим зданиям
Бомбардировка Европейской больницы в Хан-Юнусе
Нетаньяху: войдем в Газу со всей силой
Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия войдет в Газу «со всей силой» и не остановится, пока движение ХАМАС не будет полностью разгромлено
Нетаньяху: войдем в Газу со всей силой
Opinion
opinion
Студенты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с Газой
Семь представителей Йельского университета начали голодовку в знак солидарности с жителями Газы, которые уже 72 дня находятся под израильской блокадой.
Израиль убивает голодом
Восстановление Газы займет 15 лет
Израиль атаковал госпиталь Наср: убиты журналист и пациент
ХАМАС освободил последнего американца
Париж: Израиль не будет диктовать Франции позицию по Палестине
Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж сам определит свою позицию по признанию Палестины и подчеркнул, что «никто не будет диктовать» Франции ее внешнюю политику
Париж: Израиль не будет диктовать Франции позицию по Палестине
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