Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия войдет в Газу «со всей силой» и не остановится, пока движение ХАМАС не будет полностью разгромлено

Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия войдет в Газу «со всей силой» и не остановится, пока движение ХАМАС не будет полностью разгромлено