Британия отказалась признавать геноцид в ГазеБритания отказалась признавать геноцид в Газе
Лондон продолжит поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю, несмотря на израильскую агрессию против палестинцевЛондон продолжит поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю, несмотря на израильскую агрессию против палестинцев
Бомбардировка Европейской больницы в Хан-ЮнусеБомбардировка Европейской больницы в Хан-Юнусе
Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что израильская авиация нанесла серию ударов по Европейской больнице в Хан-Юнусе и прилегающим зданиямМинистерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что израильская авиация нанесла серию ударов по Европейской больнице в Хан-Юнусе и прилегающим зданиям
Нетаньяху: войдем в Газу со всей силойНетаньяху: войдем в Газу со всей силой
Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия войдет в Газу «со всей силой» и не остановится, пока движение ХАМАС не будет полностью разгромленоБиньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия войдет в Газу «со всей силой» и не остановится, пока движение ХАМАС не будет полностью разгромлено
Opinion
Студенты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с Газой
Семь представителей Йельского университета начали голодовку в знак солидарности с жителями Газы, которые уже 72 дня находятся под израильской блокадой.Семь представителей Йельского университета начали голодовку в знак солидарности с жителями Газы, которые уже 72 дня находятся под израильской блокадой.
Студенты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с ГазойСтуденты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с Газой
Семь представителей Йельского университета начали голодовку в знак солидарности с жителями Газы, которые уже 72 дня находятся под израильской блокадой.Семь представителей Йельского университета начали голодовку в знак солидарности с жителями Газы, которые уже 72 дня находятся под израильской блокадой.
Париж: Израиль не будет диктовать Франции позицию по ПалестинеПариж: Израиль не будет диктовать Франции позицию по Палестине
Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж сам определит свою позицию по признанию Палестины и подчеркнул, что «никто не будет диктовать» Франции ее внешнюю политикуМинистр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж сам определит свою позицию по признанию Палестины и подчеркнул, что «никто не будет диктовать» Франции ее внешнюю политику