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ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
ПОЛИТИКА
ТУРЦИЯ
ВОЙНА В УКРАИНЕ
ВОЙНА В ГАЗЕ
ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Израиль ударил по Ирану
Opinion
Трамп знал о готовящейся атаке
Президент США признался Wall Street Journal, что был в курсе израильских планов удара по Ирану
Нетаньяху готовится говорить с Трампом и Путиным
На фоне израильского удара Тегеран отменил участие в ядерных переговорах с Вашингтоном; на западе Ирана новые взрывы
Иран ограничил интернет — Израиль закрыл посольства
После ударов Израиля по Ирану в стране ограничили доступ к интернету, а израильские посольства по всему миру временно прекратили работу
Центральная Азия призывает к деэскалации
МИД Узбекистана и Кыргызстана выступили с призывом к прекращению боевых действий между Израилем и Ираном и выразили обеспокоенность ростом эскалации
Иранцы жаждут сокрушительной мести Израилю
Иранцы вышли на протесты, требуя ответа за убитых военных и ученых-ядерщиков
Париж встал на сторону Израиля
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке права Израиля на самооборону, но призвал к деэскалации конфликта с Ираном
Трамп дал Ирану второй шанс
Президент США признался, что давал Тегерану 60 дней на ядерную сделку перед ударами Израиля. Трамп также заявил, что у Ирана «вероятно» будет второй шанс
«Вопиющее пренебрежение международным правом»
Вашингтон дал Израилю «зеленый свет»
Президент Эрдоган обвинил Израиль в «региональном бандитизме»
Нетаньяху объявил Ирану войну не на жизнь, а насмерть
Трамп дал Ирану второй шанс
Президент США признался, что давал Тегерану 60 дней на ядерную сделку перед ударами Израиля. Трамп также заявил, что у Ирана «вероятно» будет второй шанс
«Вопиющее пренебрежение международным правом»
Вашингтон дал Израилю «зеленый свет»
Президент Эрдоган обвинил Израиль в «региональном бандитизме»
Нетаньяху объявил Ирану войну не на жизнь, а насмерть
Трамп знал о готовящейся атаке
Президент США признался Wall Street Journal, что был в курсе израильских планов удара по Ирану
Нетаньяху готовится говорить с Трампом и Путиным
На фоне израильского удара Тегеран отменил участие в ядерных переговорах с Вашингтоном; на западе Ирана новые взрывы
Иран ограничил интернет — Израиль закрыл посольства
После ударов Израиля по Ирану в стране ограничили доступ к интернету, а израильские посольства по всему миру временно прекратили работу
Opinion
Трамп дал Ирану второй шанс
Президент США признался, что давал Тегерану 60 дней на ядерную сделку перед ударами Израиля. Трамп также заявил, что у Ирана «вероятно» будет второй шанс
«Вопиющее пренебрежение международным правом»
Вашингтон дал Израилю «зеленый свет»
Президент Эрдоган обвинил Израиль в «региональном бандитизме»
Нетаньяху объявил Ирану войну не на жизнь, а насмерть
Трамп дал Ирану второй шанс
Президент США признался, что давал Тегерану 60 дней на ядерную сделку перед ударами Израиля. Трамп также заявил, что у Ирана «вероятно» будет второй шанс
«Вопиющее пренебрежение международным правом»
Вашингтон дал Израилю «зеленый свет»
Президент Эрдоган обвинил Израиль в «региональном бандитизме»
Нетаньяху объявил Ирану войну не на жизнь, а насмерть
Центральная Азия призывает к деэскалации
МИД Узбекистана и Кыргызстана выступили с призывом к прекращению боевых действий между Израилем и Ираном и выразили обеспокоенность ростом эскалации
Иранцы жаждут сокрушительной мести Израилю
Иранцы вышли на протесты, требуя ответа за убитых военных и ученых-ядерщиков
Париж встал на сторону Израиля
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке права Израиля на самооборону, но призвал к деэскалации конфликта с Ираном
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