Вот предварительный обзор того, что ожидать от TRT Global. Мы будем рады услышать ваши отзывы!
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03:40
14.05 | Трамп встретился с президентом Сирии. Бразилия уговаривает Путина. Иран и ЕС едут в Стамбул
03:47
13.05 | Трамп может приехать в Стамбул. В Ливии идут столкновения. Сирия предложит ресурсную сделку
03:57
12.05 | Зеленский ждет Путина в Турции. Террористы PKK сложили оружие. США и ХАМАС ведут переговоры
03:26
9.05 | Москва празднует Победу. Трамп разорвал связи с Нетаньяху. Ватикан выбрал папу
8.05 | Последняя ситуация в Кашмире. На фронте в Украине тихо. Израиль открыл Газу на выход
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