Munaasabadda oo ahayd tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee lagu qabto meel ka baxsan caasimadda Muqdisho, ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay Wasiirka Waxbarashada, Faarax Sheekh Cabdulqaadir.
25 Agoosto 2025

Waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle ka dhacday munaasabad ballaaran oo Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay si rasmi ah ugu shaacisay natiijada Imtixaanka Shahaadiga ah ee fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2024/2025.

Munaasabadda oo ahayd tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee lagu qabto meel ka baxsan caasimadda Muqdisho, ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay Wasiirka Waxbarashada, Faarax Sheekh Cabdulqaadir.

Wasiirka ayaa sheegay in ardaydda Caaisha Aadan Ugaas Xirsi oo dhigata Dugsiga SOS ee Gobolka Banaadir ay gashay kaalinta koowaad ee guud ahaan dalka, iyadoo heshay celcelis dhan 91.99%. Tallaabadan ayaa astaan u ahayd dadaalka wasaaradda ee ku aaddan in adeegyada iyo go'aamada muhiimka ah la gaarsiiyo dalka oo dhan.

Dhacdada shaacinta natiijada waxaa si toos ah ula xiriiray furitaanka shir weyne muhiim ah oo wadatashi ah oo ku saabsan arrimaha waxbarashada Soomaaliya, kaasoo isna lagu qabtay magaalada Jowhar.

Shirkan oo ay ka soo qeybgaleen dhammaan dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka iyo Maamulka Gobolka Banaadir, waxaa si rasmi ah u furay Madaxweynaha Dawlad-goboleedka Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).

Wasiir Faarax Sheekh Cabduqaadir oo shirka ka hadlay ayaa tilmaamay in la joogo xilligii go'aanno midaysan oo istiraatiiji ah laga gaari lahaa mustaqbalka waxbarashada Soomaaliya.

Isu keenidda labadan dhacdo ee waaweyn waxay magaalada Jowhar ka dhigtay xudunta waxbarashada Soomaaliya usbuucan, iyadoo muujisay iskaashi iyo wada-shaqeyn dhex marta Dowladda Dhexe iyo dowlad goboleedyada.

XIGASHO:TRT SOMALI
