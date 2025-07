Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Netherlands ayaa sheegay in labada mas’uul si isdaba joog ah u dhiirrigeliyeen rabshado, u taageereen degmooyinka sharci-darrada ah ee Yuhuudda, isla markaana ugu baaqeen in Qaza dib loo qabsado. Ben-Gvir ayaa xitaa ku andacooday in “aysan jirin dad rayid ah oo aan ku lug lahayn Qaza,” isaga oo ku baaqaya go’doon buuxa.

Netherlands waxay sidoo kale sheegtay inay taageeri doonto cunaqabatayn Midowga Yurub uu saaro Israa’iil, taasoo ay ku jirto joojinta iskaashiga cilmi-baarista, haddii Israa’iil ay sii waddo carqaladeynta gargaarka loo fidinayo Qaza.