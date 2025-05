Ra’iisul Wasaaraha Abdul Hamid Dbeibeh oo ka tirsan Dowladda Midnimada Qaran ee Liibiya ayaa Sabtidii sheegay in horumaradii ugu dambeeyay ee ka dhacay Tripoli ay markii ugu horreysay soo kordhiyeen rajada ah in magaalada laga xoreyn karo kooxaha hubeysan, isla markaana riyada ah in la helo dowlad sharci ku dhisan ay dhawaan rumowdo.

Khudbad uu si toos ah uga jeediyay madasha dowladda, Hakomitna, Dbeibeh ayaa kaga hadlay dagaalladii ka dhacay Tripoli usbuucii hore, isagoo sheegay in markii maamulkiisa uu xilka la wareegay ay maleeshiyaadku noqdeen kuwa ka awood badnaayeen dowladda.

Isaga oo ka hadlayey hawlgalkii 13-kii May ee lagu beegsaday maleeshiyada Stability Support Apparatus (SSA), ee loo yaqaan Ghanaywa, waxa uu sheegay in ciidamada dawladdu ay si degdeg ah u dhammaystireen hawlgalka inkasta oo ay meesha ku nool yihiin dad aad u badan.

"Ghanaywa waxa ay gacanta ku haysay lix bangi, waxaana xabsiga dhigi jirtay ama dili jirtay cid kasta oo ay ka soo horjeeddo," ayuu yiri Dbeibeh, oo ballan qaaday in dowladdu ay kordhin doonto taageerada dadka ku nool xaafadda Abu Salim, oo ay SSA saameyn ku lahayd.

Wuxuu uu ka codsaday xubnaha maleeshiyada inay la safaan dawladda.

Waxa uu qirtay talaabooyinka khaldan ee dhacay intii lagu guda jiray hawlgalada dabagalka balse waxa uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in laga hortago dableyda danbiilayaasha ah.

Isaga oo tixraacaya warbixinta Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ee ku saabsan hoggaamiyaha maleeshiyada Osama Najim, oo lagu eedeeyay dambiyo waaweyn, oo ay ku jiraan faraxumayn, ra'iisul wasaaraha ayaa yiri: "Ma ogolaan karno dambiile la mid ah isaga inay inala joogaan."

Waxa uu ugu baaqay dhammaan maleeshiyaatka maamulkaasi in ay ku biiraan hay’adaha dowliga ah ayna ka tagaan baad iyo musuqmaasuqa."Tani waa markii ugu horreysay oo aan si kalsooni leh u sheego in aan rajo dhab ah ka qabno soo afjaridda xukunka milishiyaadka iyo dhisidda xaalad sharci," ayuu yiri.

Wuxuu ku celceliyaa ka go'naanta nabadda

Waxa uu sidoo kale dhaleeceeyay mudaaharaadyada mucaaradka, isagoo ku andacoonaya in qaar ka mid ah mudaaharaadayaasha ay ahaayeen ka qaybgalayaasha lacag-bixinno.

Waxa uu ku celceliyay sida ay uga go’an tahay nabadda waxa uuna sheegay in dadaalada lagu doonayo in lagu carqaladeeyo Tripoli oo ay ku jiraan iskutashiyo, ay wadaan siyaasiyiin caan ah sida Aguila Saleh iyo Khalid al-Mishri.

Dhacdooyinka ku saabsa iska horimaadyada Tripoli ayaa Isniintii ka dhacay Tripoli ka dib markii la dilay Abdel Ghani al-Kikli, oo madax ka ahaa Hay'adda Taageerada Xasilloonida.

Wax yar ka dib dhimashadii al-Kikli, dawladdu waxay ku dhawaaqday in guutada 444-aad, ee hoos tagta Wasaaradda Difaaca, ay la wareegeen Xarunta Hay'adda Taageerada Xasilloonida ee ku taal xaafadda Abu Salim ee Tripoli, oo ay la wareegtay gacan ku haynta goobta.

Xabad joojin

Bayaan uu soo saaray 13-kii May, ayuu Dbeibeh ugu hambalyeeyay xubnaha ciidamada iyo booliiska guusha ay ka gaareen dhisidda awaamiirta dowladda ee sidii ay u guuleysteen dhacdooyinkii ka dhacay caasimadda.

Isku dhacyadu ayaa bilowday waqti hore oo ay ahayd 14-kii bishan May, kaasoo u dhaxeeyay Rada, oo lagu tiriyo mid ka mid ah kooxaha ku xooggan caasimadda iyo ciidamada dowladda, waxaana la arkayay qiiq ka soo baxayay dhismayaal ku yaalla qeybo ka mid ah magaalada Tripoli.

Wasaaradda gaashaandhigga ayaa isla maalintaas ku dhawaaqday xabbad-joojin lagaga dhawaaqay dhammaan goobihii colaadda ee Tripoli, taasoo qayb ka ah dadaallada lagu badbaadinayo shacabka.

Sarkaal ka tirsan arrimaha caafimaadka ee dowladda hoose ee Tripoli, Mohammed Abdel Wahab, ayaa ku dhawaaqay in lix qof ay ku dhinteen 70 kalena ay ku dhaawacmeen rabshadaha.