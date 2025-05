Dhowr Falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay rasaas ciidamada Israa’iil ay fureen kadib markii dad baahan ay ku soo qulquleen xarun gargaarka lagu qaybinayay oo ku taalla Rafax, koonfurta Qaza, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta deegaanka.

“Qorshaha Israa’iil ee qaybinta gargaarka aagga loo yaqaan 'buffer zone' wuu fashilmay,” ayaa lagu yiri war kasoo baxay xafiiska warbaahinta dowladda Qaza.

Waxaa la sheegay in ciidamada Israa’iil ay bilaabeen in rasaas ay furaan kadib markii kumannaan Falastiiniyiin ah oo baahan ay galeen xarunta gargaarka.

Wargeyska Israa’iil ee Yedioth Ahronoth ayaa sheegay in shaqaalaha Mareykanka ee la shaqeeya hay’adda Gaza Humanitarian Foundation (GHF) laga daadgureeyay Rafax kadib markii xarunta la galay.

Qaramada Midoobay oo aan war haynin

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in aysan wax xog ah ka haynin in GHF, oo ah hay’ad Mareykanku taageero, ay dhab ahaantii gargaar ka qeybisay gudaha dhulka Falastiiniyiinta ee dagaalku ka socdo, sida ay sheegtay AFP.

Hay’addan aan si weyn loo aqoon ayaa shalay sheegtay in ay bilaabeen qaybinta cuntooyin gudaha Qaza. Balse saraakiisha hay’adaha Qaramada Midoobay ee OCHA iyo UNRWA ayaa sheegay in aysan ogeyn in wax gargaar ah la bixiyay.

Qaramada Midoobay iyo hay’adaha gargaarka caalamiga ah ayaa sheegay in aysan la shaqeyn doonin GHF, iyadoo lagu eedeeyay in ay la shaqeyso Israa’iil iyada oo aysan Falastiiniyiintu wax ka ogayn.

“Waa mashquulin looga weecanayo waxa dhab ahaantii loo baahan yahay – taas oo ah furitaanka dhammaan xuduudaha gala Qaza; ka abuurista jawi amni gudaha Qaza; iyo dedejinta oggolaanshaha dhammaan raashinka iyo agabka degdega ah ee lagu xannibay xaduudka dibaddiisa ee u baahan in la geliyo gudaha Qaza,” ayuu yiri Jens Laerke, afhayeenka OCHA, oo saxaafadda kula hadlay magaalada Geneva.