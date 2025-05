Bayaan laga soo saaray shirkii Guddiga ee Washington, D.C. Talaadadii, ayaa lagu tilmaamay in Ankara iyo Washington ay wadaagaan aragtida ah "Suuriya xasilloon oo ku wada noolaata nabad iyada iyo deriskeeda."

Ilo wareedyo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in kulanka uu si wada jir ah u guddoominayay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga Nuux Yilmaz iyo dhiggiisa Mareykanka, Christopher Landau, iyadoo kulanka uu ahaa mid u dhaxeeyay Hay’ado ka tirsan labada dal.

Shirkani ayaa ah mid muhiimad weyn leh marka loo eego in uu qabsoomay kulan toos ah oo dhex maray madaxweynaha Suuriya Axmad al-Sharaa iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump (oo ka dhacay Sacuudi Carabiya) kadib, iyo iyo sidoo kale markii dambe uu Trumpo ku dhawaaqay in uu doonayo in uu ku qaado cunaqabataynta lagu soo rogay Dimishiq.