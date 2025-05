Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa magaalada Paris kulan kula yeeshay dhiggiisa Faransiiska Jean-Noel Barrot, si ay uga wada hadlaan arrimaha labada dal iyo kuwa la xiriira gobolka. Sida ay xaqiijiyeen ilo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga, kulanka Arbacadii wuxuu ahaa mid qoto dheer oo lagu falanqeeyay arrimo kala duwan.

Fidan ayaa hoosta ka xarriiqay baahida loo qabo isuduwid xooggan oo lala yeesho dalalka aan ka midka ahayn EU, si loo qaabeeyo qaab-dhismeedka cusub ee amniga Qaaradda Yurub. Wuxuu sidoo kale muujiyay rajada Turkiga ee ah in Faransiisku taageero ka qaadista caqabadaha sharciyeed iyo siyaasadeed ee hor istaagaya xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub.

Sidoo kale, labada wasiir waxay isla soo qaadeen cusboonaysiinta heshiiskii iskaashiga Canshuurta ee 1995 ee u dhexeeyay Turkiga iyo Midowga Yurub.

Iskaashi Diblomaasiyadeed: Ruushka, Ukraine iyo Suuriya

Fidan ayaa mar kale caddeeyay in Turkiga uu si buuxda u taageerayo dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, isagoo adkeeyey muhiimada iskaashiga dhow ee u dhexeeya dhammaan xulafada NATO ee habkan. Wuxuu xusay in xal kasta oo waara uu u baahan yahay oggolaanshaha labada dhinac.

Marka laga hadlayo Suuriya, Fidan ayaa iftiimiyey baahida loo qabo in si firfircoon loo wajaho la macaamilka maamulka cusub ee dalkaasi, wuxuuna ku baaqay in in gabi ahaanba cunaqabataynta caalamiga looga qaado Suuriya si loo fududeeyo xasilooni iyo dib-u-heshiisiinta.

Fidan wuxuu sidoo kale gudbiyay aragtida Turkiga ee la xiriirta iskaashiga warshadaha difaaca, isagoo xoogga saaray muhiimadda la dagaallanka kooxaha argagixisada ee PKK/YPG.

Wuxuu si gaar ah u sheegay in dagaalyahannada Daacish ee ajaanibta ah ee ku xiran xabsiyada iyo xeryaha waqooyiga Suuriya ay tahay in loogu celiyo dalalkooda hooyo, si waafaqsan sharciga caalamiga ah.

Qaza: Turkiga oo Cambaareeyay Gardarrada Israa’iil

Wasiir Fidan wuxuu ka digay khatarta gobolka ee ka dhalan karta weerarrada sii kordhaya ee Israa’iil ka waddo Qaza, isagoo mar kale caddeeyey in Turkiga uu diiday barakicin qasab ah oo lagu hayo Falastiiniyiinta.

Wuxuu mar kale xaqiijiyay taageerada Turkiga ee qorshaha Qaza ee ay horey u ansixisay Jaamacadda Carabta, isagoo intaa ku daray in carqaladeynta Israa’iil ay ku hayso gargaarka bini’aadanimo ay sii xumeyneyso xaaladda bini'aadantinimo.

Fidan wuxuu ku adkaystay muhiimadda gaarsiinta gargaarka si aan kala go’ lahayn, loona xaqiijiyo in dadka reer Qaza helaan caawimaad ay u qalmaan.

Fidan iyo Barrot ayaa sidoo kale isla qaadeen dadaallada lagu dhisayo nabad iyo xasillooni gobolka Caucasus, iyagoo dib u eegay tallaabooyinka lagu xoojinayo xiriirka dhaqaale iyo sahminta fursadaha cusub ee iskaashi, gaar ahaan dhinacyada tamarta iyo horumarinta kheyraadka.

Turkiga iyo Faransiiska: Ixtiraam iyo Isdhexgal Sharciyeed

Intii uu kulanka socday, Fidan wuxuu dhaliilay laba-wajiilenimada qaarkeed ee ka dhanka ah Turkiga, isagoo xusay in loo baahan yahay in geeddi-socodka caddaaladda ay tahay in loo oggolaado inuu si madax-bannaan u socdo, sida la arkay dhowaan Faransiiska iyo Romania.

Fidan wuxuu sidoo kale caddeeyay in Turkigu si dhow ula socdo horumarka siyaasadeed ee Faransiiska, ayna diyaar u yihiin sii wadidda wada-xaajoodyada muhiimka ah ee labada dhinac.