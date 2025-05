Arrintan ayaa lagu sheegay shir jaraa’id oo uu qabtay afhayeenka xafiiska warfaafinta ee Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga, Zeki AkTurk, kaasoo sheegay in “Marka la eego marxaladdan oo ay sare u kacayaan baaqyada caalamiga ah ee ka dhan ah Israa’iil, isla markaana ay socdaan wadahadallo nabadeed, haddana ballaarinta iyo xoojinta weerarrada Israa’iil, sii wadidda xasuuqyadeeda, xitaa weerarada ay ku hayso diblomaasiyiinta, dhammaantood waxay caddeynayaan sida ay uga sii fogaanayso wadada nabadda.”

AkTurk wuxuu si adag u sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo gaaro xabbad-joojin, isagoo ugu baaqay beesha caalamka inay qaaddo tallaabooyin wax ku ool ah oo ka dhan ah Israa’iil, si waafaqsan waajibaadka sharciga iyo aadanaha.

Ciidamada gumeysiga Israa’iil ayaa Arbacadii rasaas ku furay wafdi ka koobnaa 35 diblomaasi oo ka kala socday dalal Carbeed iyo kuwo reer Galbeed ah, kuwaasoo booqanayay xerada qaxootiga Jenin ee Daanta Galbeed ee la haysto, inkasta oo booqashadaas horey loo sii ogeysiiyey ogolaanshona laga qaatay maamulka Israa’iil.

Dhanka kale, ciidamada Israa’iil ayaa maalmihii dambe ballaariyay hawlgalladooda milatari, iyagoo ku dhawaaqay howlgal dhulka ah oo ka socda waqooyiga iyo koonfurta marinka Qaza. Waxaa isa soo taraya digniinaha caalamiga ah ee ku saabsan xaaladda bani’aadanimo ee kasii daraysa.

Tan iyo 7-dii Oktoobar 2023, Israa’iil oo taageero buuxda ka helaysa Mareykanka, waxay fulisay xasuuq dadweyne oo ka dhacay Qaza, kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca in ka badan 175,000 Falastiiniyiin ah, kuwaas oo intooda badan ay yihiin haween iyo carruur. Waxaa intaas dheer in la la’yahay in ka badan 11,000 qof, iyadoo kumannaan kalena ay barakaceen.

Xigasho: TRT Arabi