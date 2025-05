Hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa mucaaradka Talyaaniga ee 5-Star Movement ayaa Khamiistii ku baaqay in cunaqabateyn hub oo dhammaystiran lagu soo rogo Israaiil sababo la xiriira weerarradeeda ka dhanka ah Qaza.

"In ka badan 100 qof ayaa ku dhintay 24 saac gudahood. In ka badan 300 oo carruur ah ayaa lagu dilay laba toddobaad gudahood,' ayuu Giuseppe Conte ku qoray X (Twitter), isagoo xusay in weerarrada Israaiil ay sii wadaan inay bartilmaameedsadaan xarumaha daryeelka caafimaadka iyo guryaha."

Wuxuu sheegay in Talyaaniga iyo Yurub ay ka aamusan yihiin xag-jirka ay geysanayso dowladda Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. Conte wuxuu sido kale dhaliilay mowqifka Baarlamaanka Yurub, isagoo sheegay inuu kaliya walaac ka muujiyo arrintan, taasoo "aan macno samaynayn."

"Cunaqabateyn hub oo buuxda waa in lagu soo rogaa Israaiil, waana in cunaqabateynno dhaqaale iyo diblomaasiyadeed oo adag lagu soo rogaa saraakiisha dowladda iyo taageerayaashooda,” ayuu yiri siyaasiga 60 jirka ah, kaasoo ra'iisul wasaare soo ahaa intii u dhaxaysay 2018 ilaa 2021.

Boqollaal qof ayaa isu soo bax ka dhigay magaalada Milan ee waqooyiga Talyaaniga si ay uga mudaaharaadaan dilka Israaiil ay ku hayso saxafiyiinta Falastiiniyiinta ee Qaza.

In ka badan 50,500 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay Qaza duqaymaha Israaiil tan iyo Oktoobar 2023, kuwaasoo intooda badan ay yihiin haween iyo carruur.

Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah (ICC) ayaa soo saartay amarro lagu soo xirayo bishii Nofeembar ee la soo dhaafay Ra'iisul Wasaaraha Israaiil Benjamin Netanyahu iyo Wasiirkiisii hore ee Difaaca Yoav Gallant oo loo haysto dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah bini'aadantinimada oo ka dhacay Qaza.

Israaiil waxay sidoo kale wajahaysaa dacwad xasuuq oo ka socota Maxkamadda Caddaaladda Adduunka (ICJ) taasoo la xiriirta dagaalkeeda ka dhanka ah marinka Qaza.