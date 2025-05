Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa kula kulmay Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Christopher Luxon magaalada Istanbul, sida ay sheegtay Agaasinka Isgaarsiinta Turkiga.

Kulanka ka dhacay Qasriga Madaxtooyada ee Dolmabahce ayaa diiradda lagu saaray xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Turkiga iyo New Zealand, iyo sidoo kale arrimaha gobolka iyo kuwa caalamka.

Erdogan ayaa sheegay inay jiraan "xiriiro saaxiibtinimo oo taariikhi ah" oo ka dhexeeya Turkiga iyo New Zealand, isagoo raaciyay in Turkiga uu New Zealand u arko "shuraako muhiim ah" oo ku yaal gobolka Baasifigga.

Waxa uu intaa ku daray inay ka shaqeynayaan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dal iyadoo loo marayo tallaabooyin horay loo qaaday iyo kuwo la qorsheynayo, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, gaadiidka, iyo warshadaha difaaca.

Erdogan ayaa adkeeyay in adduunku uu wajahayo caqabado muhiim ah isla markaana Turkigu uu dadaal ugu jiro sidii loo joojin lahaa weerarrada Israel ee Qaza, iyo in nabadda waarta ee gobolka ay ku suurtageli karto oo keliya xal laba dowladood ah.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Hakan Fidan, Madaxa Isgaarsiinta Fahrettin Altun, iyo La-taliyaha Sare ee Madaxweynaha ee Siyaasadda Arrimaha Dibadda iyo Amniga Akif Cagatay Kilic ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa kulanka.

Horaantii maalintaas, Luxon, oo booqasho ku yimid Turkiga xuska 110-guurada Dagaalladii Canakkale iyo Xuska Maalinta Anzac, ayaa lagu soo dhaweeyay xaflad rasmi ah oo ka dhacday Madaxtooyada ee Dolmabahce.

Erdogan ayaa sidoo kale casho sharaf u sameeyay Luxon.