Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa khadka taleefanka ku wada hadlay si ay uga arrinsadaan weerarka Israa’iil ku beegsatay wafdiga wadaxaajoodka ee Xamaas ee ku sugnaa magaalada Doha, sida uu sheegay xafiiska Erdogan. Labada hoggaamiye ayaa sidoo kale is dhaafsaday aragtiyo ku saabsan tallaabooyinka wadajirka ah ee laga yaabo in la qaado.
Intii lagu guda jiray wicitaanka, Erdogan ayaa tacsi u diray shuhadada wuxuuna carrabka ku adkeeyay in Ankara ay garab taagan tahay Dowladda iyo shacabka Qatar iyadoo adeegsanaysa dhammaan awooddeeda.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarka Israa’iil isagoo qoraal ku daabacay baraha bulshada ee Turkiga ee NSosyal Talaadadii, isagoo ku tilmaamay "ku xadgudub cad oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah" oo ka dhan ah "waddan walaal ah."
"Weerarka Israa’iil ee wafdiga wadaxaajoodka Xamaas ee Qatar wuxuu mar kale si cad u muujiyay carada indho la’aanta ah ee xukuumadda (Benjamin) Netanyahu iyo ujeedadooda ah inay sii xoojiyaan colaadda iyo xasillooni darrada," ayuu yiri Erdogan, isagoo intaas ku daray in kuwa argagixinta ka dhigtay siyaasad dowladeed aysan guuleysan doonin.
"Iyadoo la wajahayo falalka sharci-darrada ah ee Israa’iil, kuwaas oo doonaya inay kaliya iyaga maahan balse guud ahaan gobolka u jiidaan masiibo, waxaan sii wadi doonaa inaan qaadano mowqif adag oo go’aan leh; mana jirto qiimo aan ka baaqsan doono si aan u difaacno nabadda, sharciga caalamiga ah, iyo xorriyadda dadka Falastiin."
Kadib weerarada, safaaradda Turkiga ee Doha ayaa sheegtay inay "si dhow" ula socoto xaaladda, iyadoo ku boorisay muwaadiniinta Turkiga inay si dhow ula socdaan ogeysiisyada ka soo baxa mas’uuliyiinta Qatar, iyo sidoo kale kuwa lagu daabaco akoonnada rasmiga ah ee baraha bulshada iyo bogga safaaradda.
Weerarada Israa’iil ee Doha waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee noocooda ah ee ka dhaca caasimadda Qatar, halkaas oo Xamaas ay sheegtay in wafdigeeda uu kulan ku lahaa qorshe xabbad-joojin oo uu taageerayo Mareykanku oo ku saabsan Qaza.
Ururka iska caabbinta Falastiin ayaa sheegay in weeraradaas ay ku dhinteen lix qof, oo ay ku jiraan wiilka mid ka mid ah ergada ugu sarreysa wadaxaajoodka iyo sarkaal amni oo Qatari ah, balse hoggaamiyeyaasha sare ay ka badbaadeen.
Qatar, oo ay wehliyaan Mareykanka iyo Masar, ayaa door muhiim ah ka ciyaaraysay dadaallada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Israa’iil ee Qaza, kaas oo tan iyo bishii Oktoobar 2023 lagu dilay in ka badan 64,000 oo Falastiiniyiin ah.