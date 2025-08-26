Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ayaa si adag u diiday qorshe kasta oo ay Israa'iil ku doonayso inay ku qabsato Marinka Qaza, wuxuuna ku baaqay in cadaadis caalami ah lagu saaro Tel Aviv si ay u joojiso "xadgudubyada joogtada ah" ee ay ka waddo dhulka Falastiin.
War-murtiyeed adag oo Isniintii ka soo baxay kulan degdeg ah oo heer wasiir ah oo ka dhacay magaalada Jeddah ee Sacuudi Carabiya, ayuu ururku ku cambaareeyay qorshayaasha Israa'iil "ee ku aaddan in si buuxda loo qabsado loona xakameeyo marinka Qaza," wuxuuna meesha ka saaray "nooc kasta oo qorshe ah oo lagu doonayo in si qasab ah lagu barakiciyo shacabka Falastiin."
Ururka ayaa Israa'iil dusha ka saaray "mas'uuliyadda buuxda ee dagaalka socda," gaar ahaan diidmadeeda inay aqbasho soo jeedintii ugu dambaysay ee xabbad-joojinta ee ay Xamaas oggolaatay.
"Soo jeedintaas waxay horseedi kartay heshiis wax ku ool ah oo lagu sii deyn lahaa maxaabiista, laguna gaari lahaa xabbad-joojin, laguna xaqiijin lahaa gargaar bani'aadanimo," ayaa lagu yiri war-murtiyeedka.
Sidoo kale, OIC waxay si kulul u diiday hadalkii Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ee ku saabsanaa waxa loogu yeero "Israa'iil Weyn," iyadoo ku tilmaantay "tallaabo sii hurinaysa hadallada xagjirnimada iyo gardarada, kuna xadgudbaysa madax-bannaanida dalalka."
Erayga "Israa'iil Weyn" ayaa ah mid loo adeegsado ballaarinta dhulka Israa'iil si loogu daro Daanta Galbeed, Qaza, Buuraha Golan, iyo qeybo kale oo gobolka ka tirsan.
Ururku wuxuu ku eedeeyay Israa'iil inay wiiqayso xalka labada dal, iyadoo meelmarisay mashruuc deegaameyn ballaaran oo loo yaqaan E1, kaas oo kala qaybinaya Daanta Galbeed islamarkaana go'doominaya Bariga Qudus.
Cambaareynta beegsiga suxufiyiinta
War-murtiyeedka ayaa sidoo kale lagu cambaareeyay "beegsiga bareerka ah" ee ay Israa'iil ku hayso weriyeyaasha iyo xirfadlayaasha warbaahinta ee Qaza.
"Ficilladani waxay ka dhigan yihiin dambi dagaal iyo weerar toos ah oo lagu qaaday xorriyadda saxaafadda," ayay tiri OIC.
Ururku wuxuu ugu baaqay dhammaan dowladaha inay qaadaan "tallaabo kasta oo sharci ah oo wax ku ool ah," oo ay ku jiraan cunaqabatayn, joojinta hubka, iyo dib u eegista xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaale, si looga hortago Israa'iil inay sii waddo falalkeeda.
Ugu dambayn, war-murtiyeedka ayaa si adag ugu baaqay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay inuu si degdeg ah u dhaqaaqo, isagoo adeegsanaya awoodiisa ku xusan Cutubka VII ee Axdiga Qaramada Midoobay, si loo joojiyo weerarrada Israa'iil.
Baaqan adag ayaa imaanaya xilli Israa'iil ay dishay in ka badan 62,700 oo Falastiiniyiin ah tan iyo Oktoobar 2023, gobolkuna uu wajahayo macluul ba'an.
Sidoo kale, Maxkamadda Dambiyada Adduunka (ICC) ayaa hore u soo saartay amarro lagu soo xirayo Netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga, halka Maxkamadda Caddaaladda Adduunka (ICJ) ay ka socoto dacwad ka dhan ah Israa'iil oo ku saabsan xasuuq.