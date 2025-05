Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay iska dagaalladaas, sida ay wakaaladda wararka ee AFP u sheegtay adeegga caafimaadka degdegga ah Talaadadii, iyadoo warbaahinta maxalliga ah ay goor sii horreysay sheegtay in hoggaamiye kooxeed hubeysan uu ku jiro dadka dhintay.

"Lix mayd ah ayaa laga soo saaray goobihii goobaha dagaallada ee ku teedsan Abu Saliim", oo ah degmo ku taal Tripoli, sida ay sheegtay Xarunta Caafimaadka Degdegga ah iyo Taageerada.

Rabshadaha ayaa Isniintii ka bilowday caasimadda, gaar ahaan xaafadaha Salah al-Diin iyo Abu Salim, ka dib geeridii Abdel Ghani al-Kikli, oo madax u ahaa Hay'adda Taageerada Xasilloonida, ee xiriirka la leh Golaha Madaxtooyada, sida ay sheegtay warbaahinta Liibiya.

“Waxaan ku bogaadinayaa wasaaradaha arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga, dhammaan ciidamada xoogga dalka iyo booliiska, guusha weyn ee laga gaaray soo celinta amniga iyo xaqiijinta awoodda dowladnimo ee caasimadda,” ayuu yiri Dbeibeh oo la hadlayay X.

“Waxa maanta la gaaray waxa ay muujinaysaa in hay’adaha dowliga ah ee sharciga ah ay yihiin kuwo awood u leh ilaalinta qaranka iyo ilaalinta sharafta muwaadiniinta,” ayuu hadalkiisa ku daray.

Ra’iisul wasaaruhu ayaa ku baaqay in la joojiyo joogitaanka "kooxaha aan sharciyeysnayn iyo xoojinta mabda'a ah in aysan jirin meel Liibiya ka baxsan hay’adaha dowliga ah, iyo in awoodda keliya ay tahay tan sharciga.”

Warbaahinta maxaliga ah, oo uu ku jiro Libya Al Ahrar TV, ayaa soo werisay in rasaas goos goos ah ay ka dhacday guud ahaan caasimadda ka dib dhimashadii Kikli.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka ay iska horimaad ku dhexmareen guutada 444-aad ee hoos tagta wasaaradda gaashaandhigga.

Wasaaradda Gaashaandhigga ee Liibiya, ayaa iyaduna xaqiijisay in ciidamadeedu ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta xaafadda Abu Saliim, iyadoo sheegtay in howlgalkooda milateri ee lagu xakameynayay dagaalka uu ku dhamaaday si guul ah.

Liibiya waxa ayaa wali wajaheysaa qalalaase amni oo goos goos ah oo ay ka dhashay kala qeybsanaan siyaasadeed oo soo jirtay tan iyo 2022-kii.

Laba dawladood oo iska soo horjeeda ayaa sheeganaya awood: Dawladda Midnimada Qaran ee caalamku aqoonsan yahay, oo ay hoggaamiso Dbeibah ee Tripoli, oo ka talisa galbeedka, iyo dawlad barbar socota oo fadhigeedu yahay Benghazi, oo uu hoggaamiyo Usama Hammad, oo uu magacaabay Golaha Wakiilada, oo ka talisa qaybaha bari ee dalka iyo qaar ka mid ah magaalooyinka koonfurta.

Sannado badan oo ay Qaramada Midoobay hormuud ka ahayd dadaallada lagu doonayay in lagu qabto doorashooyin qaran ayaa hakad ku yimid, taasoo sii dheeraysay kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo iskahorimaadyada hubaysan ee dalka.

Liibiya waxa ay wali wajaheysaa qalalaaso amni oo teel teel ah oo ay ka dhalatay kala qeybsanaan siyaasadeed oo soo jirtay tan iyo 2022. / AFP