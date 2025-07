Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo (DRC) ayaa lagu wadaa inay heshiis ku kala saxiixdaan Washington maalinta Jimcaha si loo soo afjaro sanado badan oo colaado ah oo ka jiray bariga DRC, kuwaas oo kumannaan qof ay ku dhinteen.

Si kastaba ha ahaatee, weydiimo ayaa weli ka taagan madmadow ku jira heshiiska iyo danaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee ku gadaaman.

Heshiiskan ayaa yimid kadib dadaallo diblomaasiyadeed oo socday bilo oo uu hormuud u ahaa maamulka Trump, kaas oo si cad u ammaanay hindisaha. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale muujiyay niyad-jab ku saabsan in aan doorkiisa lagu abaalmarin Abaalmarinta Nabadda ee Nobel.

Si kastaba ha ahaatee, dadka dhaliilaya ayaa ka digaya in heshiisku uu yahay mid aan caddayn, gaar ahaan marka laga hadlayo qaab-dhismeedka dhaqaale. Bariga DRC ayaa hodan ku ah macdanta sida cobalt iyo lithium — kuwaas oo muhiim u ah gawaarida korontada ku shaqeeya — Mareykankuna wuxuu doonayaa inuu ka hortago saameynta sii kordheysa ee Shiinaha ee gobolka.

Kooxda fallaagada ah ee M23, oo u badan qowmiyadda Tutsiga, ayaa dib u cusboonaysiiyay weeraradooda dabayaaqadii 2021, iyagoo qabsaday dhul ballaaran oo ay ku jirto magaalada muhiimka ah ee Goma oo ku dhow xadka Rwanda. Kinshasa ayaa si joogto ah ugu eedaysay Kigali inay taageerto M23 — eedeymahaas oo ay Washington taageertay. Rwanda ayaa beenisay arrintan, iyagoo ku adkeysanaya in tallaabo laga qaado FDLR — oo ah koox ka soo jeedda qowmiyadda Hutu, oo ay ku jiraan shaqsiyaad lala xiriiriyay xasuuqii 1994.

Heshiiska ayaa waxaa saxiixi doona Wasiirrada Arrimaha Dibadda Olivier Nduhungirehe oo ka socda Rwanda iyo Therese Kayikwamba Wagner oo ka socota DRC, iyadoo goob joog ka noqon doono Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Marco Rubio, sida uu sheegay ku xigeenka afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibadda Tommy Pigott.

Aqalka Cad ayaa sheegay in Trump uu sidoo kale kula kulmi doono labada wasiir xafiiskiisa Oval Office. Bayaan ay wadajir u soo saareen saddexda dal ayaa lagu sheegay in heshiisku uu ka kooban yahay ballanqaad lagu ilaalinayo midnimada dhuleed, joojinta dagaallada, iyo hub ka dhigista dhammaan kooxaha hubeysan ee aan dowliga ahayn.

Waxa kale oo lagu sheegay heshiiska "qaab-dhismeed is-dhexgal dhaqaale oo goboleed" iyo shir madaxeed la qorsheeyay oo ay ka qeyb galayaan Trump, Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo Madaxweynaha DRC Felix Tshisekedi.

Heshiiskan ayaa waxaa dhexdhexaadiyay Qatar iyo Massad Boulos, oo ah ganacsade Lubnaani-Mareykan ah oo ah lataliyaha sare ee Trump ee arrimaha Afrika iyo soddogga gabadhiisa Tiffany.

Muranka xagga dhaqaalaha

Denis Mukwege, oo ah dhakhtar u dhashay Koongo DRC oo la siiyey Abaalmarinta Nabadda ee Nobel sannadkii 2018-kii dadaalkiisa lagu joojinayo xadgudubyada galmada ee xilliga dagaalka, ayaa dhaleeceeyay heshiiska isagoo ku tilmaamay mid lagu abaal marinayo gardarrada.

War qoraal ah oo uu soo saaray ayuu ku sheegay in heshiisku "u dhigmi doono in abaalmarin la siiyo gardarro, sharciyeynta boobka kheyraadka dabiiciga ah ee Kongo DRC, iyo in dhibbanaha lagu qasbo inuu ka tanaasulo dhaxalkiisa qaran isagoo u huraya caddaaladda si loo helo nabad aan cago badan ku taagneyn."

Kahor saxiixa heshiiska, Africa Intelligence ayaa soo warisay in heshiisku uu ka dalbanayo Rwanda inay dib u celiso "tallaabooyinkeeda difaaca" iyo in DRC ay jarto xiriirka ay la leedahay FDLR. Balse wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda ayaa beeniyay warbixinta, isagoo sheegay: "Ereyada 'Ciidanka Difaaca Rwanda', 'ciidamada Rwanda' ama 'ka bixitaan' meelna kagama jiraan dukumentiga."

Mid ka mid ah diblomaasiyiinta ugu sarreeya DRC ayaa sheegtay intii lagu guda jiray booqashadeedii bishii Abriil ee Washington in Kigali ay tahay inay ka baxdo dhulka Kongo. Labada dalba waxay ku dadaalayaan inay sii haystaan taageerada Washington. Rwanda waxay ka hadashay martigelinta soogalootiga laga soo masaafuriyay Mareykanka — oo ah mudnaanta siyaasadeed ee Trump. Dhanka kale, Kinshasa waxay soo jeedisay heshiis maalgashi oo Mareykanka ah oo la mid ah heshiis macdaneed oo Washington mar hore la gashay Ukraine.