Kumanaan dibadbaxayaal ah oo isugu soo baxay magaalooyinka Dakar iyo Nairobi ayaa muujiyay garab istaag ay la garab taagan yihiin shacabka Falastiin.
Tallaabadan ayaa timid maalmo kaddib markii Qaramada Midoobay ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in in ka badan nus malyan qof oo ku nool Qaza, oo u badan caruur, ay ku jiraan xaalad macluul ah ayna la ildaran yihiin gaajo ba'an, taasoo ka dhalatay dagaalka ay Israa'iil ku hayso dhulkaas go'doonsan ee Falastiiniyiinta.
Dalka Senegal, boqollaal dibadbaxayaal ah oo ay ku jiraan xildhibaanno, ururrada bulshada rayidka ah, iyo dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanahaayaa si nabad ah ku maray waddooyinka caasimadda Axaddii, iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ka mid yihiin "Maya Xasuuqa" iyo "Qaaddaca Israa'iil."
"Xaqiiqadu waxay tahay, iyadoo beesha caalamku daawanayso, Israa'iil waxay samaynaysaa waxa ay samaynayso, dhul boob, iyo xasuuq toos ah. Sharciyad noocee ah ayaan yeelan doonnaa haddii dad kale, tusaale ahaan argagixisada ama dalal kale, ay isu oggolaadaan inay sameeyaan wax la mid ah?" ayuu yiri mid ka mid ah dibadbaxayaasha Dakar, Sinna Gaye, oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters.
Dhaqdhaqaaqayaashu waxay ku booriyeen hoggaamiyeyaasha adduunka inay tallaabo qaataan, iyagoo yiri, “Waa xilligii xaaladdan la joojin lahaa. Hay'adaha caalamiga ah waa inay helaan marin ay ku galaan dhulka Falastiiniyiinta, wadahadalladuna waa inay horseedaan xalka labada dal, kaas oo weli ah natiijada go'aankii Qaramada Midoobay ee 1945-kii.”
‘Xiriirka ha loo jaro Israa'iil’
Dibadbaxayaasha ayaa ugu baaqay dowladda Senegal inay si rasmi ah xiriirka diblomaasiyadeed ula jarto Israa'iil.
"Waxaan heer qaran ka fileynaa in dowladda Senegal ay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto Israa'iil. Waxaan sidoo kale doonaynaa in beesha caalamka, laga bilaabo waddamada Carabta, ay ka midoobaan Israa'iil, si Falastiiniyiintu ay u helaan madax-bannaani, dhulkoodana loogu soo celiyo, dagaalkuna u istaago. Waa in wadamada reer Galbeedkuna ay sidoo kale ixtiraamaan axdiga Qaramada Midoobay, ayna Falastiiniyiinta siiyaan xuquuqdooda," ayuu yiri mid ka mid ah dadkii dhigayay bannaanbaxa.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, koox kale oo boqolaal qof ka kooban ayaa iyaguna muujiyay garab istaag ay la garab taagan yihiin Falastiiniyiinta. Dad watay mootooyinka iyo darawallo baabuur ayaa lulayay calanka Falastiin, iyagoo ku dhawaaqayay "Xoriyad, xoriyad Falastiin."
“Xasuuqa Falastiin waa in la joojiyaa. Carruurtii way dhimanayaan, haweenkiina way dhibaataysan yihiin. Waxay duqeynayaan isbitaallada iyo goobaha la degan yahay,” ayuu yiri mid ka mid ah dibadbaxayaasha.
Dibadbaxyadan ka dhacay Kenya iyo Senegal ayaa ku soo aadaya xilli ay sii socoto cambaareynta caalamiga ah ee ka dhanka ah dagaalka Israa'iil ee Qaza.
Sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Falastiin, ugu yaraan 62,686 Falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii ay Israa'iil bilowday dagaalka xasuuqa ah ee Qaza bishii Oktoobar 2023.
Wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in in ka badan 2,000 oo Falastiiniyiin ah la dilay, halka 13,500 oo kalena lagu dhaawacay iyagoo gargaar ka raadinayay goobaha gargaarka lagu qeybiyo ama waddooyinka ay maraan kolonyada Qaramada Midoobay iyo hay'adaha kale ee bani'aadamnimada.
Hay'adaha gargaarka ayaa muddo dheer ka digayay in dagaalka iyo xayiraadaha bilooyinka socday ee Israa'iil ay ku soo rogtay cuntada iyo sahayda caafimaad ee galaysa Qaza ay sababayaan gaajo iyo macluul baahsan.