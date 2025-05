Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa u magacawday Dr. Jamaal Axmed, oo ah dhakhtar Kenyan ah iyo khabiir ku takhasusay ciribtirka cudurka dabeysha, inuu noqdo Agaasimaha cusub ee ciribtirka cudurka dabeysha iyo Guddoomiyaha Guddiga Istaraatiijiyadda Ciribtirka Dabeysha ee Caalamiga ah (GPEI).

WHO waxay sheegtay in Dr. Axmed uu leeyahay khibrad dheer oo ku aaddan ciribtirka cudurka dabeysha, isagoo tan iyo 2022-kii ahaa Isuduwaha Barnaamijka Ciribtirka Dabeysha ee WHO ee Xafiiska Gobolka Afrika (AFRO).

“Dr. Axmed waxa uu la wareegay doorkan muhiimka ah ee barnaamijka ciribtirka cudurka dabeysha, kadib geeridii lama filaanka ahayd ee naxdinta lahayd ee ku timid agaasimihii hore, Aidan O’Leary, bishii Agoosto 2024,” ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay WHO.

Dr. Axmed waxa uu horey u soo qabtay jagooyin muhiim ah oo la xiriira ciribtirka cudurka dabeysha, isagoo ka soo shaqeeyay WHO Geneva iyo Pakistan. Wuxuu si gaar ah diiradda u saaray kor u qaadista ilaalinta caafimaadka, xoojinta awoodda shaybaadhka, iyo falanqaynta xogta cudurrada.

Sidoo kale, wuxuu ka soo shaqeeyay Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ee Nairobi, halkaas oo uu xoogga saaray la tacaalidda xaaladaha caafimaadka degdegga ah ee qaxootiga Bariga Afrika. Intaa waxaa dheer, wuxuu khibrad ku leeyahay howlaha Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga (UNHCR) ee Jordan iyo Geneva, isagoo diiradda saaray taageerada caafimaadka ee dadka nugul.

Dr. Axmed waxa uu shahaado dhakhtarnimo ka qaatay Turkiga, halka uu Masters in Epidemiology (Cilmi-baadhista Faafitaanka Cudurrada) ka qaatay UK.

“Waanu Dhamayn Doonaa Shaqada”

Isagoo ka hadlayay magacaabistiisa, Dr. Axmed ayaa sheegay in xilkan uu u yahay sharaf weyn, wuxuuna ballan qaaday in uu si hagar la’aan ah uga shaqeyn doono ciribtirka cudurka dabeysha.

"Sharaf bay ii tahay inaan xilkan qabto anigoo ah Agaasimaha Ciribtirka Dabeysha ee @WHO. Inkasta oo horumarka uu yahay mid jilicsan, waxaan la kulmi doonaa caqabado leh falanqayn, go'aan, iyo rajo si aan u dhammeyno shaqada. Waad ku mahadsan tihiin kalsoonidaada," ayuu ku yiri bartiisa X (Twitter).

Xaaladda Cudurka Dabeysha ee Afrika

Magacaabista Dr. Axmed ayaa ku soo beegantay xilli xasaasi ah, iyadoo WHO ay shaacisay in Afrika laga diiwaan geliyay 134 xaaladood oo cusub oo cudurka dabeysha ah ugu yaraan 7 dal sanadkii 2024-kii.

Dabeysha (poliomyelitis) waa cudur si weyn u faafa oo inta badan saameeya carruurta ka yar 5 sano, wuxuuna sababi karaa naafo joogto ah. Mid ka mid ah 200 kiis oo cudurka ah wuxuu sababi karaa curyaannimo aan laga bogsan karin.

Fayraska cudurkan sababa waxa uu ku dul dhaca habdhiska neerfaha, wuxuuna sababi karaa naafo guud saacado gudahood. Badanaa waxa lagu kala qaadaa biyo ama cunto wasakhaysan.