Soomaaliya: Madaxweyne Xasan Sheekh oo iska diiwaan geliyay codbixinta
Madaxweynaha oo halkaas ka hadlay ayaa ku ammaanay Guddiga Doorashooyinka Qaranka dedaallada ay ugu jiraan qabsoomidda doorashooyin toos ah oo qof iyo cod ah.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud / User Upload
13 saacadood ka hor

Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta iska diiwaan geliyay codbixiyayaasha goob ku taal degmada Warta-Nabadda ee magaalada Muqdisho.

Tallaabadan ayaa loo arkaa mid si weyn loo bogaadiyay oo muujinaysa sida ay dowladda uga go'an tahay inay dalka ka hirgeliso doorashooyin qof iyo cod oo xor ah.

Madaxweynaha oo halkaas ka hadlay ayaa ku ammaanay Guddiga Doorashooyinka Qaranka dedaallada ay ugu jiraan qabsoomidda doorashooyin toos ah oo qof iyo cod ah.

Waxaa uu sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadan taariikhiga ah ee is-diiwaan gelinta, si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah ee ay ku dooranayaan hoggaanka dalka.

“Guddiga Doorashooyinka iyo Xuduudaha waa mahadsan yihiin. Doorasho qof iyo cod ah in ay dalka ka dhacdo waa rajo muddo dheer soo socotay, waxay ku qornayd Dastuurkeenna ku meelgaarka ahaa. Dadka Soomaaliyeed in ay u soo noqoto awooddooda ku saabsan in ay yeeshaan go'aanka doorashada hoggaankooda ha noqdo Xildhibaan heer Federaal iyo heer dowlad goboleed ah, Madaxweynaha dalka iyo Hoggaanka heer dowlad goboleed".

Madaxweynaha ayaa sidoo kale u mahadceliyay hay'adaha amniga, guddoomiyeyaasha degmooyinka, iyo bulshada deegaannada oo iskaashaday si masuuliyad leh, si loo xaqiijiyo in is-diiwaan gelinta ay u dhacdo si habsami leh, taas oo muujinaysa sida ay bulshada caalamku ula socoto horumarka dalka.

XIGASHO:TRT SOMALI
