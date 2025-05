Ilo diblomaasiyadeed oo Faransiis ah ayaa Isniintii shaaca ka qaaday in Aljeeriya ay Axaddii wakiilka ku-xigeenka safaaradda Faransiiska ugu yeertay si ay ugu wargeliso inay qorsheyneyso inay dalkeeda ka erido saraakiil badan oo Faransiis ah oo dheeri ah oo ku sugan dhulkeeda, sida ay shaaciyeen ilo diblomaasiyadeed oo Faransiis ah Isniintii.

Wararka ayaa sheegay in shaqsiyaadka ay arrintani khusayso ay yihiin shaqaale ku meel gaar ah oo lagu taageerayo howlaha, iyada oo aan la sheegin tiradooda ama waqtiga loo qabtay inay ka baxaan.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Faransiiska, Jean-Noël Barrau, ayaa ku dhawaaqay in Faransiisku uu si deg deg ah uga jawaabi doono isla markaana "ku habboon" go’aanka aan la fahmi karin ee Aljeeriya.

Ma jiro ilaa hadda wax war rasmi ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Aljeeriya, hase yeeshee wakaaladda wararka Aljeeriya ayaa sheegtay in mas’uuliyiinta dalkaasi ay ka codsadeen "wakiilka ku-xigeenka safaaradda Faransiiska ee Aljeeriya” in si deg deg ah loo masaafuriyo dhammaan shaqaalaha Faransiiska ee lagu magacaabay xaalado ka hor imaanaya habraacyada la dejiyay".

Wakaaladda ayaa tilmaantay in "wacitaanka la sameeyay uu ka dambeeyay diiwaangelinta xadgudubyo culus oo soo noqnoqday oo ka yimid dhinaca Faransiiska, kuwaas oo ah jebinta cad ee habraacyada la ansixiyay ee la xiriira magacaabista shaqaalaha gudaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha Faransiiska ee ku yaalla Aljeeriya".

"U yeedhistani waxay daba socotaa diiwaan gelinta xadgudubyada halista ah iyo kuwa soo noqnoqda ee dhinaca Faransiiska, oo ay ka dhigan tahay xadgudub cad oo ku saabsan habraacyada la aasaasay oo la aqoonsan yahay ee magacaabista shaqaalaha gudaha diblomaasiyadda iyo qunsuliyada Faransiiska ee loo aqoonsan yahay Aljeeriya," ayay tiri wakaaladdu.

Sidoo kale, maamulka Aljeeriya ayaa sheegay in Paris hor istaagtay hannaankii aqoonsiga qunsulayaal guud oo Aljeeriyaan ah oo loo magacaabay Paris iyo Marseille, iyo sidoo kale toddobo qunsul oo kale, kuwaas oo sugayay in ka badan shan bilood in habraacooda aqoonsi loo soo gabagabeeyo.

Bartamihii bishii April , mas'uuliyiinta Aljeeriya ayaa laba iyo toban sarkaal Faransiis ah oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha u aqoonsaday inay yihiin dad aan la rabin ‘persona non grata’, kuwaas oo lagu qasbay inay ka baxaan Aljeeriya muddo 48 saacadood gudahood.

Aljeeriya ayaa go’aankeedaasi ku cadaysay wakhtigaas inay jawaab u tahay xadhiga Faransiiska iyo xadhiga ka dib ee lagu xidhay sarkaal ka tirsan qunsuliyadda Aljeeriya.

Faransiisku markaas ayaa ka jawaabay iyadoo uu go’aansaday inuu eryay 12 shaqaale qunsuliyadeed oo Algerian ah iyo inuu wakiilka Faransiiska ee Algeria, Stéphane Romatet, u yeero latashi.

Axaddii, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Faransiiska ayaa xaqiijiyay in xiriirka ka dhexeeya Paris iyo Aljeeriya uu weli yahay "mid gabi ahaanba barafoobay" tan iyo markii Aljeeriya ay eriday laba iyo toban shaqaale bartamihii Abriil, Faransiiskuna wuxuu ku jawaabay tallaabo la mid ah.