Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga, Hakan Fidan, ayaa uga digay beesha caalamka in dagaalka Israa’iil ee ka socda Marinka Qaza uu burburiyay sannado badan oo horumar ah oo laga sameeyay gobolka, isla markaana uu keeni karo cawaaqib caalami ah haddii aan si degdeg ah loo xakameyn gardarrada iyo fidinta xuduudaha ee Israa’iil.

“Haddii gardarrada iyo ballaarinteeda sharci darrada ah ee Israa’iil aan la joojin, cawaaqibka ayaa si caalami ah loo dareemi doonaa,," ayuu yiri Fidan Axaddii, mar uu khudbad ka jeedinayay fadhi ka tirsan Shirweynaha 17-aad ee Hoggaamiyeyaasha BRICS oo ka socda magaalada Rio de Janeiro, Brazil.

Wasiir Fidan ayaa hadalkiisa jeediyay isagoo ka qeybgalayay kulan cinwaankiisu ahaa “Xoojinta Iskaashiga Caalamiga ah, Arrimaha Dhaqaalaha iyo Maaliyadda, iyo Garaadka Macmalka ah (AI)”. Wuxuu sheegay in falalka Israa’iil ay abuureen qalalaase ku saabsan hufnaanta iyo sharciyadda hay’adaha caalamiga ah ee loo igmaday ilaalinta nabadda iyo ammaanka caalamka.

"Masiibada dadka Falastiiniyiinta ah hadda waxay saldhig u noqotay doodaha caalamiga ah ee ku saabsan iskaashiga dhowr-geesoodka ah (multilateralism)," ayuu yiri Fidan.

"Xaaladdan waxay curyaamisay kalsoonidii lagu qabay hay’adaha mas’uulka ka ah ilaalinta nabadda iyo nidaamka caalamiga ah."

Wasiirka Turkiga wuxuu caddeeyay in dalkiisu uu xoojinayo dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu raadinayo xalka nabadeed iyo yareynta xiisadda gobolka, wuxuuna hoosta ka xariiqay in Turkigu diyaar u yahay inuu taageero heshiis waara oo xal rasmi ah keena.

Sidoo kale, Fidan wuxuu tilmaamay in is-dhexgalka dhaqaalaha adduunka (globalisation) uu sii xoojiyay isku tiirsanaanta dunida, taasoo khatar gelisay silsiladaha qiimaha (value chains), gaar ahaan kuwa la xiriira tamarta iyo macdanta muhiimka ah. Wuxuu carabka ku adkeeyay in horumar lagu gaari karo oo keliya koboc dhaqaale, shaqo-abuur iyo ganacsi xor ah.

"Adduunku wuxuu hadda u socdaa dhanka nidaam badan-la leh (multipolar world), taas oo ka dhigeysa in maamulka caalamiga ah ee sirdoonka macmalka ah (AI) uu noqdo arrin mudnaanta koowaad leh," ayuu yiri Fidan.

"Waa in laga taxadaraa si AI uusan u noqon aalad cusub oo lagu cabburiyo ama lagu maamulo bulshada."