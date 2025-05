Dowladda Maraykanka ayaa ka fiirsaneysa xannibaadyo safar oo cusub oo lagu beegsanayo muwaadiniinta ka socda in ka badan 40 dal, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday New York Times.

Qorshaha la soo jeediyay, oo ay diyaarisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda, ayaa dalalka u kala saaray saddex heer, iyadoo lagu saleynayo heerka xannibaadaha.

Dalalka saameynta ugu daran la kulmaya

Liiska Cas: Waxaa ku jira 11 dal, kuwaas oo wajahaya xannibaad gebi ahaanba ah oo ku saabsan gelitaanka Maraykanka. Dalalkan waxaa ka mid ah: Afghanistan, Bhutan, Cuba, Iran, Libya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya, Venezuela iyo Yemen.

Liiska Liinta Jaallaha ah: Wuxuu xaddidayaa fiisayaasha 10 dal, oo ay ku jiraan Belarus, Pakistan, iyo Ruushka, iyadoo laga yaabo in laga reebo safarrada ganacsiga.

Liiska Liinta Huruudka ah: Waxaa ku jira 22 dal, sida Angola iyo Zimbabwe, kuwaas oo la siiyay 60 maalmood si ay u xalliyaan walaacyada Maraykanka ee ku saabsan habraacyada baaritaanka ama ay wajahaan xannibaado adag.

Xannibaadyada cusub oo daba socda amarkii hore ee Trump

Qorshahan wuxuu daba socdaa amar fulineed oo uu soo saaray Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, kaas oo faray Wasaaradda Arrimaha Dibadda inay aqoonsato dalalka leh habraacyo baaritaan oo aan wanaagsaneyn.

Mas'uuliyiinta la hadlay New York Times waxay sheegeen in liiskani uusan ahayn mid kama dambays ah, isla markaana la filayo in isbeddel lagu sameeyo ka hor inta aan loo gudbin Aqalka Cad.

Xannibaadyadan cusub waxay ballaarinayaan xayiraadihii safarka ee hore, kuwaas oo uu Madaxweyne Trump kusoo rogay toddoba dal intii uu xilka hayay muddadiisii hore.