Saddex iyo toban askari oo ka socda laba dal oo Afrikaan ah oo ku sugan hawlgal nabad ilaalin oo ka socda bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa lagu dilay iska horimaadyo gooni-gooni ah oo ay la galeen maleeshiyo, sida ay sheegeen masuuliyiinta.

Afhayeenka Ciidanka Difaaca Malawi (MDF), Maj. Emmanuel Mlelemba, ayaa sabtidii sheegay in saddex askari oo Malawian ah lagu dilay axaddii weerar ay ku qaadeen maleeshiyo. Arrimo lagu diyaarinayo in lagu soo celiyo askarigaas iyo in la siiyo "aaskii ku habboonaa" ayaa socda, sida uu Mlelemba u sheegay warbaahinta ee ka soo baxay Lilongwe.

Dhanka kale, Ururka Difaaca Qaranka ee Koonfur Afrika (Sandu) ayaa sabtidii xaqiijiyay in saddex ka mid ah xubnahooda lagu dilay iyo 14 kalena ku dhaawacmeen iska horimaadyo ay la galeen maleeshiyo M23.

Askarta Koonfur Afrika ayaa lagu dilay iyadoo Wasiirka Difaaca, Angie Motshekga, uu booqanayay Congo.

Ciidanka Difaaca Qaranka ee Koonfur Afrika (SANDF) wali ma aysan soo saarin bayaanno rasmi ah. Markii la xiriiray, afhayeen ayaa sheegay in faahfaahin dhawaan la bixin doono.

In ka badan 6 milyan oo qof ayaa ku dhintay colaadaha

Ciidanka Koonfur Afrika ee 2,900 ayaa qayb ka ah Hawlgalka Ururka Horumarinta Koonfur Afrika (SAMIDRC) ee Congo, kaas oo taageero siinaya dowladda Congo ee ku saabsan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada M23 iyo sidii loogu soo celin lahaa xasilloonida gobolka bariga ee colaadaha ku jira.

Kooxda M23, oo lagu eedeeyay in ay taageero ka helayso Rwanda, ayaa kordhiyay weerarkooda bariga Congo, iyagoo qabsaday magaalooyin muhiim ah oo u sii socda Goma, caasimadda gobolka North Kivu.

Madaxweynaha Rwanda, Paul Kagame, ayaa si joogto ah u diiday eedeymaha ah in uu taageero siiyo maleeshiyada.

Boqolaal kun oo qof ayaa ka cararay guryahooda tan iyo markii colaadda u dhaxeysa ciidamada Congo iyo maleeshiyada M23 ay qaadday xawaare cusub dabayaaqadii sannadkii hore.

Ku dhawaad 6 milyan oo qof ayaa ku dhintay colaadaha Congo tan iyo 1996, sida ku xusan warbixinno.

Oktoobar, Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka ee Qaramada Midoobay (IOM) ayaa warbixisay in 7 milyan oo qof ay weli ku jiraan xaalad barakac gudaha Congo sababta oo ah colaadaha sii socda iyo masiibooyinka dabiiciga ah.

