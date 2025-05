Sanado badan, khilaafaadka ka taagan magacyada khariidada ayaa kiciyay dareenka waddaniyadeed ee qaybo kala duwan oo ka mid ah caalamka, waxaana siyaasiyiinta Mareykanka ay si taxaddar leh ula socdeen arrimahaas, iyagoo badi isku dayaya in aysan si cad u faragelin ama ay si hoose nabad ugu dhiirrigeliyaan.

Si lama filaan ah, Mareykanka oo markii hore ahaa dhexdhexaadiye xishood badan, ayaa hadda noqday dhinac si toos ah uga qayb qaadanaya muranka magacyada, kaddib markii Madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in "Badda Mexico" laga bilaabo waqtigan loogu yeeri doono "Badda America."

Amarka madaxweyne ee Trump uu saxeexay saacado yar un kaddib markii uu dib ugu laabtay Aqalka Cad, ayuu ku sheegay in biyahaasi ay yihiin "qayb aan la kala goyn karin oo ka mid ah America," kuwaas oo muhiim u ah wax soo saarka saliidda iyo kalluumaysiga Mareykanka, isla markaana ah "goob ay aad u jecel yihiin dalxiisayaasha Mareykanka iyo dadka u soo tamashle taga."

Ereyga "Badda America" waxaa si dhakhso ah u isticmaalay Ilaalada Xeebaha Mareykanka war-saxaafadeed ay kasoo saareen hirgelinta xayiraad cusub oo Trump kusoo rogay muhaajiriinta, iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbiga Jamhuuriga ee Florida, Ron DeSantis, oo xusay magaca cusub xilli uu ka hadlayay duufaan dhaxan ah.

Cilmi-baare ku takhasusay badda, Andrew Thaler, ayaa tilmaamay in hadalka Trump uu yahay "mid aad u doqonnimo ah" oo aysan badmaaxiinta xirfadda leh waxbo ka soo qaadi doonin.

Madaxweyne ayaa awood u leh in uu beddelo magacyada goobaha ku yaalla gudaha Mareykanka—wax uu Trump horey u sameeyay.

"Laakiin Badda Mexico waa biyo xaddidaya waddamo kala duwan, islamarkaana ay ku jiraan qaybo badda caalamiga ah ah," ayuu yiri Thaler, oo ah aasaasaha hay'adda Blackbeard Biologic Science and Environmental Advisors.

"Ma jiro wax horay u dhacay oo muujinaya in madaxweyne Mareykan ah uu magaca beddelo dhul juquraafi ama badaha caalamiga ah. Isku day kasta oo lagu beddelayo magaca Badda Mexico wuxuu ahaan doonaa calaamad uun," ayuu raaciyay.

Mexico oo Jawaab Kulul Ka Bixisay

Madaxweynaha Mexico, Claudia Sheinbaum, ayaa si jees jees ah u soo jeedisay in Mareykanka lagu magacaabo "Mexican America," iyadoo soo xigatay khariidad ka horreysay sannadkii 1848, xilligii Washington ay xoog ku qabsatay saddex-meelood meel Mexico ka mid ah.

"Annaga weli waa Badda Mexico, adduunka oo dhanina weli waxay ugu yeeraan Badda Mexico," ayay tiri Talaadadii.

Hay’adda Caalamiga ah ee Juquraafiga Badda (IHO), oo la aasaasay qarnigii la soo dhaafay, ayaa mas'uul ka ah sahminta badaha caalamka iyo isku-dubaridka magacyada biyaha caalamiga ah.

Qaramada Midoobay sidoo kale waxay leedahay guddi khaas ah oo u xilsaaran magacyada juquraafiyeed, kaasoo shirkiisa xiga la qaban doono Abriil 28.

Martin H. Levinson, oo ah madaxweynihii hore ee Machadka Cilmiga Luqadda Guud, ayaa sheegay in aan weli la ogeyn inta Trump diyaar u yahay in uu siyaasiyan ku bixiyo dadaalka lagu aqoonsanayo magaca cusub.

"Ma dhab baa in uu xoog u adeegsanayo wax sidaan u yar?" ayuu is waydiiyay Levinson.

"Waa istiraatiijiyad gudaha ah, oo la doonayo in shacabka Mareykanka lagu qanciyo: 'Waan waddaniyiin nahay, tani waa dalkeena, mana ogolaan doono in magaciisa ay waddamo kale maamulaan,'" ayuu raaciyay.

Wuxuu sheegay in waddamada kale aysan u badnayn in ay magacan aqbalaan, balse ay dhici karto in Google Earth uu liis gareeyo magaca cusub, sida uu horey u sameeyay muranno kale oo magacyo khariidadeed la xiriira.

'Juquraafiyadda Xayaysiiska Siyaasadeed'

Dagaalka magacyada waxaa si gaar ah loogu muransanaa meelo badan oo caalamka ah. Koonfurta Kuuriya waxay muddo dheer kasoo horjeedday in biyaha barigeeda loo bixiyo "Badda Japan," iyadoo ku doodeysa in loo yaqaanno "Badda Bari."

Mareykanka, oo xulafo la ah labada dal, wuxuu doortay inuu adeegsado magaca "Badda Japan," inkastoo Korean-American badan ay gudaha Mareykanka ka ololeeyeen in buugaagta dugsiyada lagu daro magaca "Badda Bari."

Bariga Dhexe, Trump wuxuu horey muran uga abuuray markii uu xilligii hore ee xafiiska adeegsaday magaca "Gacanka Carabta," halka Turkiga uu ugu yeero "Gacanka Basra," Iran-na ay ugu yeerto "Gacanka Faaris."

Gerry Kearns, oo ah borofasoor cilmiga juquraafiyadda ka dhiga Jaamacadda Maynooth ee Ireland, ayaa sheegay in tallaabada Trump ay qeyb ka tahay "istiraatiijiyadda siyaasadeed ee lagu soo jiidanayo indhaha caalamka," balse ay sidoo kale muujinayso aragtidiisa siyaasadeed.

Trump oo sidoo kale hanjabay in uu la wareegi doono Kanaalka Panama iyo Greenland, wuxuu doonayaa in uu dib u soo celiyo qaab cusub oo la mid ah "Monroe Doctrine"—hadaladii 1823 ee Mareykanka uu ku caddeeyay inuu awood sare ku yeelan doono dhamaan galbeedka dunida, sida uu sheegay Kearns.

"Magacyadu waa kuwo shaqeeya marka dadku ay isla fahmaan; qof kastaa wuxuu ogyahay waxa laga hadlayo," ayuu qoray Kearns maqaal uu ka sameeyay mowduuca.

"Waqtiga uu Trump doonayo inuu khasbo dunida oo dhan in ay adeegsato magaca uu isagu doortay, wuxuu sheeganayaa in uu awood sare ku leeyahay bad caalami ah," ayuu raaciyay.