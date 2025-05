Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga, Hakan Fidan, ayaa Arbacada booqasho rasmi ah ku tagi doona caasimadda Faransiiska ee Paris, halkaas oo uu kula kulmi doono saraakiil sare oo Faransiis ah si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka.

Illo diblomaasiyadeed oo Turkiga ah ayaa Talaadadii sheegay in Wasiir Fidan uu la kulmi doono dhiggiisa Faransiiska, Jean-Nouel Barrow, si ay uga wada hadlaan xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Turkiga iyo Faransiiska, iyo sidoo kale arrimaha xiriirka Turkiga iyo Yurub, horumarka amniga ee Yurub, iyo xaaladaha ugu dambeeyay ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine, iyo sidoo kale xaaladda Gaza iyo Suuriya.

Kulammada ayaa looga hadli doonaa mawduucyada ugu muhiimsan ee ajendaha xoojinta iskaashiga dhaqaale ee labada dal, baahida loo qabo in la kordhiyo mugga is-dhaafsiga ganacsiga iyo in la kordhiyo maalgashiga labada dhinac, iyo sidoo kale in la ballaariyo iskaashiga dhinacyada tamarta, gaadiidka, dalxiiska, tignoolajiyada, dhaqanka iyo waxbarashada.

Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadli doona muhiimadda iskaashiga dhinaca warshadaha difaaca, ka qaadista xannibaadaha dhoofinta militariga, iyo in la xoojiyo iskaashiga la-dagaalanka argagixisada, iyadoo la adkeynayo baahida loo qabo in la soo afjaro joogitaanka ururka argagixisada ee PKK/YPG ee waqooyiga Suuriya iyo in la taageero dadaallada lagu ciribtirayo ururka argagixisada ee Daacish.

Marka la eego xiriirka Turkiga iyo Yurub, Fidan wuxuu xoogga saari doonaa baahida loo qabo in wax looga qabto arrimaha istiraatijiyadeed iyada oo laga fogaanayo danaha siyaasadda gudaha ee dalalka qaar ka mid ah Midowga Yurub, wuxuuna ku baaqi doonaa in laga saaro caqabadaha macmalka ah ee carqaladeynaya iskaashiga labada dhinac.

Dhanka gobolka, Fidan waxaa la filayaa inuu ugu baaqo beesha caalamka inay qaataan mowqif adag oo ka dhan ah xadgudubyada Israa'iil ee gobolka, isla markaana iyo in la adkeeyo baahida loo qabo in la soo afjaro dambiyada bini’aadantinimo ee ka dhacaya Qaza.

Wuxuu sidoo kale carrabka ku adkeyn doonaa muhiimadda xoojinta xiriirka maamulka cusub ee Suuriya iyo in laga qaado cunaqabateynta si loo xoojiyo xasilloonida dalka.

Waxaa xusid mudan in xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Turkiga iyo Faransiiska uu noqday mid deggan, maadaama mugga is-dhaafsiga ganacsiga ee labada dal uu gaadhay 21 bilyan oo doolar sanadkii 2023, isla markaana uu kor u kacay 22.5 bilyan oo doolar sanadkii 2024.

Jaaliyadda Turkiga ee Faransiiska, oo lagu qiyaaso 800,000 oo qof, ayaa sidoo kale ah buundo muhiim ah oo lagu xoojinayo iskaashiga labada dal.