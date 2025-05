Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa khadka taleefanka kula xiriiray madaxda dhowr dalal, isaga oo u diray hambalyo ku aaddan Ciidul Fidriga isla markaana kala hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka, arrimaha gobolka, iyo xaaladaha caalamiga ah. Wadahadalladaasi ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray xaaladda kasii dareysa ee Qaza iyo dadaallada wadajirka ah ee lagu xoojinayo nabadda iyo iskaashiga istiraatiijiyadeed.

Aljeeriya

Erdogan ayaa telefoonka kula hadlay Madaxweynaha Aljeeriya Abdelmadjid Tebboune, isagoo muujiyay sida ay Ankara uga go’an tahay in la sii xoojiyo iskaashiga laba geesoodka si loo joojiyo weerarada Israa’iil ee Qaza, loogana shaqeeyo dhabbaha nabadda iyo xabbad-joojin waarta. Wuxuu xusay in booqashooyin iyo wadaxaajood hor leh lagu dhisi doono kalsoonida labada dal.

Turkmenistan

Erdogan wuxuu sidoo kale khadka taleefanka kula hadlay Gurbanguly Berdimuhammedov, hoggaamiyaha qaran ee dadka Turkmen iyo guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Turkmenistan. Wuxuu carrabka ku adkeeyay muhiimadda iskaashiga dhammaystiran ee u dhexeeya Turkiga iyo Turkmenistan, isagoo ku booriyay in dadaallada la sii laba jibbaaro si kor loogu qaado wada-shaqeynta dhinacyada kala duwan.

Indonesia

Madaxweynaha Turkiga ayaa xiriir gaar ah la yeeshay Madaxweynaha cusub ee Indonesia, Prabowo Subianto. Labada hoggaamiye waxay isla garteen in xiriirka laba geesoodka ah uu horumar la taaban karo sameeyay, islamarkaana ay sii socon doonaan booqashooyin is-weydaarsi ah iyo tillaabooyin lagu xoojinayo iskaashiga siyaasadeed, dhaqaale iyo amni.

Uzbekistan

Erdogan ayaa sidoo kale khadka telefoonka kula hadlay Madaxweynaha Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Wuxuu si gaar ah u amaanay horumarka xiriirka istiraatijiyadeed ee labada dal, isagoo ku tilmaamay inuu yahay “mid farxad leh” oo u baahan in la sii adkeeyo si loo gaaro himilooyin wadajir ah.

Kazakhstan

Intaa waxaa dheer, Madaxweynaha Turkiga ayaa la hadlay Madaxweynaha Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, wuxuuna caddeeyay in dadaallada lagu horumarinayo iskaashiga heerka sare ah ee u dhexeeya labada dal ay sii socon doonaan, iyadoo la xoojinayo wadashaqeynta dhinacyada amniga, ganacsiga, iyo dhaqanka.

Kyrgyzstan

Erdogan wuxuu sidoo kale telefoonka kula xiriiray Madaxweynaha Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, isagoo xoojiyay sida ay labada dal uga go’an tahay in ay sii wadaan iskaashiga dhinac walba ah, gaar ahaan arrimaha amniga, horumarinta dhaqaalaha, iyo is-weydaarsiga dhaqameed.

Pakistan

Isagoo la hadlayay Ra’iisul Wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif, Madaxweyne Erdogan wuxuu carrabka ku adkeeyay in Turkiga uusan ka hari doonin Qaza, ayna sii wadi doonaan garab istaagga dadka reer Falastiin, gaar ahaan marinkan adag. Wuxuu intaa ku daray in Turkigu si xooggan u difaaci doono qadiyadda saxda ah ee Falastiin meel kasta oo suurtagal ah.

Malaysia

Erdogan ayaa sidoo kale taleefon kula hadlay Ra’iisul Wasaaraha Malaysia Anwar Ibrahim, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday baahida degdegga ah ee in si mideysan loogu istaago gardarrada Israa’iil. Waxa uu ugu baaqay dhammaan dowladaha Muslimiinta ah in ay kor u qaadaan dadaalladooda wadajirka ah si loo gaaro xabbad-joojin waarta iyo nabad ku saleysan caddaalad.

Saldanadda Cumaan

Isagoo la hadlayay Suldaanka Cumaan, Haitham bin Tariq Al Said, Erdogan wuxuu muujiyay in farxadda Ciidda ay la darsantay murugo ka dhalatay xasuuqa Israa’iil ay ka geysatay Qaza. Wuxuu sheegay in Turkiga uu sii wadi doono garab istaagga Falastiin, isagoo ugu baaqay dhammaan beesha caalamka in ay wax ka qabato xaaladda bini’aadantinimo ee sii xumaaneysa.

Madaxweyne Erdogan wuxuu dhammaan madaxda uu la hadlay u diray dhambaal diirran oo hambalyo ah oo ku aaddan Ciidul Fidriga, isagoo xusay in munaasabaddani tahay fursad lagu xoojiyo iskaashi, is-garab istaag, iyo wadajir siyaasadeed oo muhiim u ah horumarka gobolka iyo adkeynta nabadda caalamiga ah.