‘Waa calanka kuwa u dagaallama bini'aadantinimada’
Xildhibaan Riccardo Ricciardi ayaa sheegay in ay iska daayeen soo qaadashada calanka laftiisa maadaama ay ogsoon yihiin in laga qaadi doono.
‘Waa calanka kuwa u dagaallama bini'aadantinimada’ / TRT Global
12 saacadood ka hor

Dalka Talyaaniga, xildhibaanno mucaarad ah oo ka tirsan Xisbiga Dhaqdhaqaaqa Shanta Xiddig (M5S) ayaa ka qeyb galay kulanka baarlamaanka iyaga oo xiran midabada calanka Falastiin; casaan, madow, cagaar, iyo caddaan, iyaga oo sheegay inuu yahay astaanta dagaalka caalamiga ah ee lagu difaacayo bini'aadantinimada.

Xildhibaan Riccardo Ricciardi ayaa sheegay in ay iska daayeen soo qaadashada calanka laftiisa maadaama ay ogsoon yihiin in laga qaadi doono, isagoo waydiiyay: “Iyadoo ku dhowaad caalamka oo dhan uu aqoonsaday Dowladda Falastiin, muxuu Talyaanigu u aqoonsan la’ yahay?”

