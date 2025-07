Ciidanka dalka Mali ayaa sheegay in la dilay Souleymane Ag Bakawa, oo ahaa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu muhiimsan ee kooxda argagixisada ah ee la magac baxday Islamic State in the Greater Sahara (ISGS).

Bayaan kasoo baxay militariga ayaa lagu sheegay in Bakawa lagu dilay hawlgallo militari oo si qorshaysan uga dhacay deegaanka Tinfadimata, gobolka Menaka ee waqooyi-bari Mali. Ninkan ayaa hoggaaminayay koox caan ku ahayd cabsi gelinta shacabka ku nool magaalada Menaka iyo deegaannada u dhow.

Militariga ayaa sidoo kale sheegay in Bakawa si toos ah uga qeyb qaatay afduubka dad rayid ah iyo dilal qorsheysan oo lala beegsaday ciidamada iyo shacabka aan waxba galabsan.

“Hawlgalkan oo si xeel dheer loo diyaariyay loona fuliyay si xirfad leh, wuxuu muujinayaa sida ay ciidanka uga go’an tahay difaaca midnimada dhuleed ee qaranka, badbaadinta shacabka, iyo la dagaallanka dhammaan hanjabaadaha argagixiso ee ku wajahan dalkeenna,” ayaa lagu yiri bayaanka.

Ciidanku wuxuu ugu baaqay shacabka inay feejignaadaan oo ay ku kalsoonaadaan ciidamadooda difaaca iyo ammaanka, isagoo carrabka ku adkeeyay in dagaalka lagu xasilinayo guud ahaan Mali, xasilloon, oo madax-bannaan uu socon doono si joogto ah.

Mali ayaa tan iyo 2012 wajahaysay xaalad amni oo qalafsan, taasoo ay hurinayaan kooxo gooni-u-goosad ah iyo shabakado argagixiso — si gaar ah gobollada waqooyi iyo bartamaha dalka.