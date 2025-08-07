Shirka Madasha Bani'aadannimada Soomaaliya (Country Humanitarian Forum - CHF-2025) oo ay soo qabanqaabisay Hay’adda Maareynta Musiibooyinka (SoDMA) oo kaashanaysa Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Koonfur Galbeed ayaa si guul ah loogu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo maalintii Arbacada.
Madasha ayaa waxaa furay Ku-simaha Madaxweynaha ahna Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Dowlad Gobolleedka Koonfur Galbeed, Cali Saciid Fiqi.
Kulankan ayaa isugu keenay masuuliyiin isugu jira heer federaal iyo dowlad gobolleed, hay’ado caalami ah, deeq-bixiyeyaal, ururro maxalli ah, ganacsato, jaaliyadda dibadda, iyo wakiillo ka socday bulshada rayidka.
Shirka ayaa diiradda lagu saaray saameynta abaaraha, barakaca, iyo isbeddelka cimilada, hoos u dhaca maalgelinta gargaarka, iyo muhiimadda hoggaaminta Soomaaliya ee qorsheynta howlaha gargaarka.
Khudbadaha iyo doodaha ayaa tilmaamay in laga guuro hannaanka gargaar ee dibadda ku tiirsan, loona jiheysto xalal waara oo ay Soomaalidu hormuud u tahay.
Waxaa si gaar ah loo xusay in la xoojiyo awoodda hay’adaha maxalliga ah, ganacsatada, jaaliyadda dibadda, iyo ururrada bulshada.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed, Cali Saciid Fiqi, oo shirka soo xiray ayaa u mahad-celiyay dhammaan ka qeyb-galayaasha, isagoo adkeeyay in ku tiirsanaanta kaalmada dibadda kaliya aysan ahayn xalka dhibaatada.
Dhankiisa, Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA, Maxamuud Macallin, ayaa uga mahad-celiyay maamulka Koonfur Galbeed marti-gelinta shirka, wuxuuna ku baaqay in laga gudbo hadalka kaliya loona gudbo ficil, si loo dhiso mustaqbal bani’aadannimo oo ay hoggaaminayaan dadka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan la qaban doono shir kale oo lagu xoojinayo iskaashiga hay’adaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Shirka waxaa ka hadlay Ku-xigeenka Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay ahna Isku-duwaha Arrimaha Bani’aadannimada ee Soomaaliya, George Conway.
Qodobada muhiimka ah ee kulankan ka soo baxay waxaa ka mid ahaa baahida loo qabo in wax laga qabto yaraanta maalgelinta, iyo barakaca ba’an ee ka yimid colaadaha ka taagan gobollada